11 هزار فقره کمک موردی به مددجویان امداد گلستان اعطا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ربیع الله وفایی اظهار داشت: این کمکها به 59 درصد متقاضیان تحت حمایت و 41 درصد افراد غیر تحت حمایت پرداخت شده است.
وی اذعان کرد: از محل درآمدهای مردمی کمکهای معیشتی، درمان، ابن سبیل، مسکن و ازدواج را برای خانوادههای نیازمند داشتهایم.
معاون حمایت وسلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) گلستان با اشاره به اینکه در بخش فرهنگی و تحصیلی کاهش تقاضا را در سال گذشته نسبت به سال 1389 از سوی خانوادههای نیازمند داشتهایم، عنوان کرد: بیشتر فراوانی درخواستهای مردمی با توجه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه هدف، به ترتیب با اولویت کمک معیشت، درمان و مسکن بوده است که نیاز به برنامهریزی و ارائه راهکار مناسب برای پاسخگویی به این قشر از جامعه هدف است.
125 هزار نفر در گلستان تحت حمایت کمیته امداد هستند.
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