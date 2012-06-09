11 هزار فقره کمک موردی به مددجویان امداد گلستان اعطا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ربیع الله وفایی اظهار داشت: این کمک‎ها به 59 درصد متقاضیان تحت حمایت و 41 درصد افراد غیر تحت حمایت پرداخت شده است.

وی اذعان کرد: از محل درآمدهای مردمی کمک‎های معیشتی، درمان، ابن سبیل، مسکن و ازدواج را برای خانواده‎های نیازمند داشته‎ایم.

معاون حمایت وسلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) گلستان با اشاره به اینکه در بخش فرهنگی و تحصیلی کاهش تقاضا را در سال گذشته نسبت به سال 1389 از سوی خانواده‎های نیازمند داشته‎ایم، عنوان کرد: بیشتر فراوانی درخواست‎های مردمی با توجه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه هدف، به ترتیب با اولویت کمک معیشت، درمان و مسکن بوده است که نیاز به برنامه‎ریزی و ارائه راهکار مناسب برای پاسخگویی به این قشر از جامعه هدف است.



125 هزار نفر در گلستان تحت حمایت کمیته امداد هستند.