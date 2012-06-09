به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره عکاسی از برج میلاد تهران در قالب برپایی تورهای یک روزه عکاسی برای دانشجویان ازفردا 21 خرداد ماه در برج میلاد تهران آغاز می‌شود.

در مرحله اول این تور، 300 دانشجو از دانشگاه‌های مختلف در قالب گروه‌های گردشگر ضمن بازدید از برج میلاد تهران از زوایای مختلف ششمین برج بلند دنیا عکاسی می‌کنند. از ویژگی‌های این جشنواره آن است که دانشجویان تمامی عکس‌های خود را در طول برگزاری تور و بازدید از برج میلاد گرفته و عکس‌ها بدون هیچگونه تغییری به دبیرخانه جشنواره مستقر دربرج میلاد تهران است، تحویل داده می‌شود.

لازم به ذکر است که هر دانشجو می‌تواند 15 فریم عکس مختلف از برج میلاد تهران به دبیرخانه تحویل دهد. اسامی برگزیدگان این جشنواره 10تیرماه اعلام و به پنج نفربرتر جوایزی اهداخواهد شد. این جشنواره با همکاری دانشکده‌های صداوسیما قم، دانشگاه سوره، دانشگاه آزاد تهران مرکز و دانشگاه علمی- کاربردی برگزار می‌شود.