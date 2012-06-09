معرفی غذاهای سنتی خراسان رضوی به صورت جدی دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حسین پور قبل از ظهر شنبه در جلسه شورای سیاست گذاری برگزاری جشنواره و نمایشگاه غذا در مشهد اظهار داشت: پرداختن به موضوعات سلامت و امنیت غذایی و ایجاد حساسیت لازم در مورد تغذیه از جمله مواردی است که باید در این نمایشگاه به آن توجه شود.

وی افزود: برگزاری کارگاه های آموزشی، توسعه پخت و پز خانگی و استفاده کمتر از غذاهای فست فودی و کنسروی باید در دستور کار این جشنواره و نمایشگاه قرار داشته باشد.

حسین پور از تمامی دستگاه های اجرایی استان خواست تا نسبت به هرچه بهتر برگزار شدن این جشنواره و نمایشگاه همکاری موثر داشته باشند.

وی تصریح کرد: باید از ظرفیت رسانه های استان به ویژه صدا و سیما در انعکاس و اطلاع رسانی درباره این جشنواره و نمایشگاه استفاده کرد.

این جشنواره و نمایشگاه از 13 تا 17 تیرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد برگزار خواهد شد و همزمان با آن، نمایشگاه تخصصی نان تحت عنوان "برکت" برای نخستین بار از تهران خارج شده و در مشهد برگزار می شود.

در روزهای 16 و 17 تیر ماه نیز با هماهنگی سازمان جهانی ایمنی غذا، کارگاه آموزشی تخصصی برگزار می شود که طی آن به شرکت کنندگان واجد شرایط، گواهینامه ایزو 22000اعطا خواهد شد.