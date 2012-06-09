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۲۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۳۲

در جشنواره غذای مشهد/

معرفی غذاهای سنتی خراسان رضوی به صورت جدی دنبال شود

معرفی غذاهای سنتی خراسان رضوی به صورت جدی دنبال شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار خراسان رضوی گفت: معرفی غذاهای سنتی کشور و به ویژه استان در نمایشگاه غذای مشهد به صورت جدی دنبال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید حسین پور قبل از ظهر شنبه در جلسه شورای سیاست گذاری برگزاری جشنواره و نمایشگاه غذا در مشهد اظهار داشت: پرداختن به موضوعات سلامت و امنیت غذایی و ایجاد حساسیت لازم در مورد تغذیه از جمله مواردی است که باید در این نمایشگاه به آن توجه شود.

وی افزود: برگزاری کارگاه های آموزشی، توسعه پخت و پز خانگی و استفاده کمتر از غذاهای فست فودی و کنسروی باید در دستور کار این جشنواره و نمایشگاه قرار داشته باشد.

حسین پور از تمامی دستگاه های اجرایی استان خواست تا نسبت به هرچه بهتر برگزار شدن این جشنواره و نمایشگاه همکاری موثر داشته باشند.

وی تصریح کرد: باید از ظرفیت رسانه های استان به ویژه صدا و سیما در انعکاس و اطلاع رسانی درباره این جشنواره و نمایشگاه استفاده کرد.

این جشنواره و نمایشگاه از 13 تا 17 تیرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد برگزار خواهد شد و همزمان با آن، نمایشگاه تخصصی نان تحت عنوان "برکت" برای نخستین بار از تهران خارج شده و در مشهد برگزار می شود.

در روزهای 16 و 17 تیر ماه نیز با هماهنگی سازمان جهانی ایمنی غذا، کارگاه آموزشی تخصصی برگزار می شود که طی آن به شرکت کنندگان واجد شرایط، گواهینامه ایزو 22000اعطا خواهد شد.

کد مطلب 1622100

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