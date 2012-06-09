بررسی قوانین معادن ومحدوده های معدنی/ آمادگی دستگاه قضایی برای برخورد بامخلان نظم

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور معادن واکتشافات معدنی سازمان صنعت، معدن وتجارت فارس در جلسه با فرمانداران استان فارس پیرامون بررسی قوانین معادن ومحدوده های معدنی گفت: مواد معدنی شامل چهار طبقه ازجمله فلزات، سنگ تزئینی، سنگها وکانیهای قیمتی، مصالح ساختمانی انواع نمکها، هیدرو کربورهاد نفت، گاز، مواد پرتوز شامل اورانیوم و... است.

داوود حسینی از تمام فرمانداران ، دست اندر کارن ومسئولان در شهرستانها ومرکز استان تقاضا داریم در بحث عملیات اکتشافی، استخراج ونیز بهره برداری از معادن در محدوده های شهرها وروستاها ونیز نسبت به رفع موانعها ومعارضین محلی درخواست کمک کرد و اظهار داشت: در صورت حمایت مسئولان سرمایه گذاران و معدنکاران با مشکل مواجه نخواهند شد.

وی در این خصوص یادآور شد: رفع معارضین محلی به استناد ماده 19 برعهده متقاضی با همکاری سازمان صنعت، معدن وتجارت استان وهمکاری فرمانداریها ی استانونهایتا مراجع قضایی است.

حسینی در ادامه روند دریافت مجوزهای معدنی را تشریح کرد وگفت: پروانه اکتشاف مجوزی است که برای عملیات اکتشاف مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت ،معدن وتجارت صادر می شود که رسیدن به مراحل صدور این مجوز مواردی از جمله درخواست متقاضی، تهیه نامه بلا معارض، بررسی استعلام ها و وموانع ها وپس از بررسی وودریافت طرح توجیهی ومدارک نهایی پروانه اکتشاف صادر می شود.

وی در زمینه صدور گواهی گشف اظهار داشت: این گواهی تائیدیه ای است که پس از اتمام عملیات اکتشافی که شامل مواردی ازجمله شروع عملیات، رفع نقص مراحل عملیات و... است که گواهینامه توسط وزارت صنعت ، معدن وتجارت صادر می شود.

معاون امور معادن واکتشافات معدنی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان فارس در خصوص پروانه بهره برداری گفت: این مرحله مجموعه عملیاتی است که به منظور استخراج وکانه آرایی وبه دست آ وردن مواد معدنی قابل فروش انجام می گیرد.

آمادگی دستگاه قضایی در برخورد بامخلان نظم و امنیت جامعه

رئیس کل دادگستری استان فارس از آمادگی دستگاه قضایی در برخورد بامخلان نظم و امنیت جامعه خبر داد.

ذبیح اله خدائیان اظهار داشت: رفع مشکلات معیشتی مردم در کنار عمل به فرایضی از جمله خمس، زکات و انفاق عمومی و هچنین امر به معروف و نهی از منکر و اقامه نماز می تواند جنبه پیشگیری از وقوع جرم داشته باشد.

وی از امنیت به عنوان یک نعمت الهی یاد کردو افزود: در قرآن کریم به آن مهم اشاره شده و قریه ای را مثال می زند که خداوند متعال نعمت امنیت و آبادانی را به آنها ارزانی داشته اما کفران نعمت کرده و دچار ناامنی و گرسنگی شده اند.

خدائیان اظهار داشت: برای داشتن جامعه ای امن و آرام بایستی از آموزه های دینی در قرآن کریم و روایات استفاده نموده که هم به راهکارهای پیشگیرانه و هم برخورد با مجرمان و گناهکاران اشاره شده است.

وی تصریح کرد: در کنار این اقدامات بر برخورد قاطع با کسانی که امنیت مردم را با اسلحه بر هم زده و یا به جان، مال یا حیثیت افراد تعرض می کنند تاکید شده و در قرآن مجازاتهای سنگینی در حد اعدام برای آنها پیش بینی شده است.

خدائیان افزود: اگر همه مردم و مسئولان دستگاه های قضایی، انتظامی، فرهنگی و اقتصادی به تکالیف شرعی خود عمل نمایند قطعاً آمار جرائم سیر نزولی خواهد داشت.

فرمانده انتظامی فارس نیز افزایش احساس امنیت را از وجود امنیت مهم تر خواند.

سردار سیروس سجادیان افزود: امروزه آنچه برای جوامع بشری حائز اهمیت است وجود احساس امنیت است زیرا وجود احساس امنیت یکی از مولفه هایی است که در جهان حرف اول را می زند.

وی با بیان اینکه وجود امنیت در کشور جمهوری اسلامی ایران بسیار بالاتر از وجود امنیت در سایر کشورها است، گفت: با این وجود امنیت در بعضی از جاها احساس امنیت کمرنگ است که با برنامه ریزی صحیح می توان احساس امنیت را ارتقا و لازمه این کار احساس مسئولیت بیشتر در حوزه کاری است.

فرمانده انتظامی فارس داشتن بینش اطلاعاتی، دانش اطلاعاتی و اشراف اطلاعاتی را لازمه کار افسران پلیس اطلاعات و امنبت عمومی دانست و گفت: با تقویت مدیریت اطلاعاتی و اشرافیت اطلاعاتی می توانیم در حوزه کاری خود فرصتها، تهدیدها، آسیبها و آسیب پذیریها را شناسایی و در خصوص این موارد برنامه ریزی کنیم.