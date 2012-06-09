بهره برداری از 83 پروژه حوزه کشاورزی در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، کیخسرو چنگلوایی پیش از ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت هفته جهاد کشاورزی با بیان اینکه این پروژه ها در هفت بخش تقسیم بندی شده اند، افزود: مجموع اعتبارات این پروژه ها 213 هزار و 216 میلیون ریال است که 177 هزار و 584 میلیون ریال از محل اعتبارات عمرانی و زیربنایی و 35 هزار و 632 میلیون ریال تسهیلات بانکی هستند.

وی با اشاره به اشتغالزایی 794 نفر در این پروژه ها تصریح کرد: اشتغالزایی مستقیم این پروژه ها 744 نفر و اشتغالزایی غیرمستقیم 50 نفر است.



چنگلوایی با بیان اینکه بیشترین پروژه ها در زمینه آب و خاک است، افزود: در این بخش 39 پروژه با اعتبار 131 هزار و 310 میلیون ریال و تسهیلات بانکی 12 هزار و 672 میلیون ریال افتتاح می شوند.



وی مجموع اشتغالزایی این پروژه ها را 496 نفر به صورت مستقیم و 19 نفر به صورت غیر مستقیم عنوان کرد و گفت: در زمینه امور دام 11 طرح، امور عشایر 18 طرح، باغبانی 11 طرح، ترویج و صنایع کشاورزی هر کدام یک طرح و منابع طبیعی و آبخیزداری دو طرح بهره برداری می شوند.



چنگلوایی، بیشترین طرح قابل بهره برداری در هفته جهاد کشاورزی را مربوط به شهرستان ایذه با 22 طرح و اعتبار 23 هزار و 80 میلیون ریال و اشتغالزایی 110 نفر عنوان کرد و افزود: دیگر پروژه های این سازمان در 20 شهرستان خوزستان بهره برداری می شوند.



مقام نخست خوزستان در تولید گندم و ذرت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان از تولید یک میلیون و 600 هزار تن گندم در استان خوزستان در سال جاری خبر داد و گفت: امسال نیز استان خوزستان مقام اول تولید گندم در کشور را از آن خود کرد.



وی در خصوص قیمت گندم اظهار کرد: با توجه به نارضایتی های کشاورزان در خصوص قیمت گندم و مشکلاتی که به وجود آمد به طوری که 50 درصد گندم استان خوزستان به خارج از استان فروخته شد، دولت پاداشی برای گندمکاران در نظر گرفت که بر این اساس به قیمت فروش آنها 25 تومان اضافه می شود.



چنگلوایی تصریح کرد: پرداخت این پول به کشاورزانی که گندم خود را به صورت تضمینی به دولت فروخته اند به صورت مقطعی پرداخت می شود.



وی به محصولات زراعی استان اشاره کرد و گفت: سطحی معادل یک میلیون و 300 هزار هکتار محصولات زراعی اعم از تابستانه و پائیره کشت شده که یک میلیون هکتار آبی و 300 هزار هکتار دیم است.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان افزود: کشت محصولات تابستانه در سطحی معادل 260 هکتار و محصولات پائیزه نیز بیش از یک میلیون و60 هزار هکتار انجام شده است.



وی همچنین به کشت ذرت در خوزستان اشاره کرد و گفت: در سال جاری 717 هزار تن کشت ذرت داشتیم که 38 درصد مجموع کل ذرت فعلی کشور است و همچون سالهای قبل استان خوزستان در زمینه تولید ذرت نیز مقام نخست را دارد.



چنگلوایی با بیان اینکه کل محصول ذرت تولیدی با قیمت تعاونی خریداری شد، تصریح کرد: مبلغ پرداخت شده به کشاورزان بیش از خرید تضمینی بوده و به این ترتیب در آمد کشاورزان در حدود 100 میلیارد تومان افزایش یافت.



وی از توسعه باغات به میزان سه هزار و 78 هکتار در سال گذشته با 62 میلیارد ریال خبر داد و گفت: در سطح بیش از 8800 هکتار اصلاح و نوسازی باغات با اعتبار 15 میلیارد ریال انجام شد.



افزایش تسهیلات طرح توسعه کشاورزی استان خوزستان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی در بخش دیگر سخنان خود به طرح توسعه کشاورزی استان خوزستان اشاره کرد و گفت: برای اجرای این طرح 473 میلیارد تومان که بیشترین رقم تسهیلات در سطح کشور است به استان اختصاص داده شد.



وی با اشاره به مزایای این تسهیلات گفت: این تسهیلات با نرخ هفت درصد و بازپرداخت هفت تا 15 سال است که بر این اساس با توجه به مدت زمان پرداخت، رقم پرداختی متقاضیان در هر قسط کم است.



چنگلوایی تصریح کرد: تاکنون هفت هزار و 48 طرح در 24 شهر استان خوزستان تصویب شده که اعتبار آن 491 میلیارد تومان است که با اجرایی شدن آنها زمینه اشتغال 3617 نفر فراهم می شود.



وی با بیان اینکه استقبال خوبی از این طرحها صورت گرفته است، تاکید کرد: بر این اساس از محل اعتبارات متمرکز نیز 200 میلیارد تومان درخواست کردیم که به رقم تسهیلات اضافه خواهد شد.



چنگلوایی ادامه داد: از سویی در کل کشور مقرر شده 15 میلیارد تومان دیگر نیز به تسهیلات این طرح و شش هزار و 600 میلیارد تومان فاز اول اضافه شود که قطعا سهم استان خوزستان بیشتر خواهد بود.



وی تصریح کرد: در حال حاضر استان خوزستان 37 درصد مجموع طرحهای کشوری را از نظر تعداد و ریالی به خود اختصاص داده است.



تصویب 185 میلیارد تومان اعتبار برای جهاد کشاورزی



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان در خصوص اعتبارات این سازمان اظهار کرد: مجموع اعتباراتی که در سال گذشته برای مجموعه خانواده جهاد کشاورزی اعم از سازمان و ادارات کل وابسته تصویب شده، بالغ بر 185 میلیارد تومان است که 124 میلیارد تومان مربوط به سازمان و مابقی مربوط به ادارات کل است.



وی با بیان اینکه 206 میلیارد تومان به موسسه جهاد نصر نیز تخصیص داده شد، گفت: امور زیربنایی که شامل تسطیح اراضی، شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی اراضی مستقیما به این موسسه واگذار شده است.



چنگلوایی با اشاره به فعالیتهای انجام شده در بخش آب و خاک و امور زیربنایی افزود: مجموع طرحهای حوزه آب و خاک در سال گذشته 165 هکتار و در زمینه تجهیز ونوسازی اراضی، پوشش انهار، احداث جاده دسترسی به مزارع، تامین و انتقال آب ، شبکه های فرعی آبیاری و آبیاری تحت فشار بوده است.



وی با بیان اینکه اجرای طرحهای نوین آبیاری با تکیه بر آبیاری تحت فشار از طرحهای کلیدی و اساسی ما در حوزه آب و خاک و امور زیربنایی بوده گفت در سال گذشته بیش از شش هزار و 200 هکتار سیستم آبیاری تحت فشار در استان انجام شده در حالی که متوسط عملکرد در سالهای قبل 600 هکتار بوده و 10 برابر متوسط سالهای گذشته کار شده است.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان تصریح کرد: از سوی دولت و این سازمان به ازای هر هکتار سه میلیون و 500 هزار تومان اعتبار بلاعوض به کشاورزان داده شده است و این آمادگی وجود دارد که 85 درصد هزینه ها را کمک کنیم.