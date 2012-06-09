  1. سیاست
۲۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۲۲

بررسی سیاست‌های بخش گسترش عدالت اجتماعی در مجمع تشخیص مصلحت نظام

بررسی سیاست‌های بخش گسترش عدالت اجتماعی در مجمع تشخیص مصلحت نظام

در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تدوین سیاست‌های کلّی اجتماعی نظام که از جلسات گذشته آغاز و موادّی نیز به تصویب رسیده بود پیگیری شد و شش ماده دیگر از این سیاست‌ها به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام،در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و با حضور اکثریت اعضاء تشکل شد، ادامه بررسی و تدوین سیاست‌های کلّی اجتماعی نظام که از جلسات گذشته آغاز و موادّی نیز به تصویب رسیده بود پیگیری شد و شش مواد دیگر از این سیاست‌ها به تصویب رسید.

در این جلسه که رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس شورای اسلامی شهر تهران و مدعوینی از نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات نیز حضور داشتند در بخش «حفظ و ارتقاء امنیت فردی و اجتماعی» یک بند به شرح ذیل اضافه شد:

- صیانت و ارتقاء حرمت و کرامت انسانی و امنیت فردی و تسهیل دادخواهی برابر، برای آحاد جامعه، همچنین در ادامه سیاست‌های بخش «گسترش عدالت اجتماعی در تمام عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قانون‌گذاری- اجرایی و قضایی کشور، علاوه‌بر مواد قبلی، دو بند دیگر به شرح ذیل به تصویب رسید.

- ارتقای سطح رفاه عمومی و شاخص‌های زندگی متناسب با اهداف چشم‌انداز.

- گسترش کمّی و کیفی نظام جامع و کارآمد تأمین اجتماعی بویژه خدمات بیمه درمانی و کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمانی به حداکثر 25 درصد در افق چشم‌انداز (1404).

- ایجاد و توسعه‌ی زیرساخت‌های لازم برای گذران مفید، سالم و سازنده‌ی اوقات فراغت و زمینه‌سازی برای استفاده حداکثری از سرمایه‌ها و ظرفیت‌های عمومی و تشکل‌های مردمی برای این منظور و ایجاد تعادل میان ساعات کار و اوقات فراغت.

- سالم‌سازی محیط اجتماعی و هویت‌بخشی به سیمای شهرها و روستاهای کشور متناسب با فرهنگ، هویت اسلامی و ایرانی.

هویت‌بخشی به سیمای شهرها و روستاهای کشور با روز آمدسازی معماری ایرانی – اسلامی و رعایت موازین دینی و اخلاقی و آسایش شهروندان در ساخت و سازهای شهری و روستایی و طرّاحی اماکن عمومی در جهت سالم‌سازی محیط اجتماعی کشور.

ادامه این بحث در جلسه آینده مجمع پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 1622124

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