به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام،در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و با حضور اکثریت اعضاء تشکل شد، ادامه بررسی و تدوین سیاست‌های کلّی اجتماعی نظام که از جلسات گذشته آغاز و موادّی نیز به تصویب رسیده بود پیگیری شد و شش مواد دیگر از این سیاست‌ها به تصویب رسید.

در این جلسه که رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس شورای اسلامی شهر تهران و مدعوینی از نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات نیز حضور داشتند در بخش «حفظ و ارتقاء امنیت فردی و اجتماعی» یک بند به شرح ذیل اضافه شد:

- صیانت و ارتقاء حرمت و کرامت انسانی و امنیت فردی و تسهیل دادخواهی برابر، برای آحاد جامعه، همچنین در ادامه سیاست‌های بخش «گسترش عدالت اجتماعی در تمام عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قانون‌گذاری- اجرایی و قضایی کشور، علاوه‌بر مواد قبلی، دو بند دیگر به شرح ذیل به تصویب رسید.

- ارتقای سطح رفاه عمومی و شاخص‌های زندگی متناسب با اهداف چشم‌انداز.

- گسترش کمّی و کیفی نظام جامع و کارآمد تأمین اجتماعی بویژه خدمات بیمه درمانی و کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمانی به حداکثر 25 درصد در افق چشم‌انداز (1404).

- ایجاد و توسعه‌ی زیرساخت‌های لازم برای گذران مفید، سالم و سازنده‌ی اوقات فراغت و زمینه‌سازی برای استفاده حداکثری از سرمایه‌ها و ظرفیت‌های عمومی و تشکل‌های مردمی برای این منظور و ایجاد تعادل میان ساعات کار و اوقات فراغت.

- سالم‌سازی محیط اجتماعی و هویت‌بخشی به سیمای شهرها و روستاهای کشور متناسب با فرهنگ، هویت اسلامی و ایرانی.

هویت‌بخشی به سیمای شهرها و روستاهای کشور با روز آمدسازی معماری ایرانی – اسلامی و رعایت موازین دینی و اخلاقی و آسایش شهروندان در ساخت و سازهای شهری و روستایی و طرّاحی اماکن عمومی در جهت سالم‌سازی محیط اجتماعی کشور.

ادامه این بحث در جلسه آینده مجمع پیگیری خواهد شد.