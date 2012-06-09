حل ترافیک گرگان نیازمند عزم استانی است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین بعد از ظهر شنبه در نشست شورای شهر گرگان افزود: با توجه به ترافیک سنگین و تعدد وسایل نقلیه ایجاد کمربندی از ضروریات مهم گرگان است.

وی با تاکید بر اینکه باید از حرف سالاری و غوغا سالاری پرهیز کرد و به سمت خدمت رسانی صادقانه پیش رفت، افزود: گرگان دارای ظرفیتهای فوق العاده ای است که هنوز از آن به نحو مطلوب استفاده نشده است.



این عضو شورای شهر گرگان در ادامه بر توسعه صنعت گردشگری گرگان تاکید کرد و خواستار توجه بیشتر مسئولان به این موضوع مهم شد.



برخی از ادارات پاسخگوی ارباب رجوع نیستند



رئیس کمیسیون نظارت و پاسخگویی به شکایات شورای اسلامی شهر گرگان نیز با گله مندی از عدم پاسخگویی مطلوب برخی از ادارات و نهادها به ارباب رجوع گفت: بسیاری از ارباب رجوع های شورا افراد جا مانده از ادارات و نهادهای دیگر هستند که راه به جایی ندارند.



ذبیح الله میقانی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست این موضوع را در شورای اداری شهرستان و استان متذکر شوند و از مدیران ارشد بخواهند اقدامات و دستورالعملهای لازم را برای تکریم و پاسخگویی به ارباب رجوع فراهم کنند.



وی همچنین از نمایندگان مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی خواست طرح یکپارچه سازی مدیریت شهری را پیگیری نمایند و اقدامات لازم در خصوص رفع نواقص و مشکلات این طرح را در دستور کار خود قرار دهند.