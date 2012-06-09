شبکه کارآفرینی دانشجویی در مرکز رشد گناباد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جاوید عربشاهی ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران گناباد عدم آگاهی دانش آموزان و دانشجویان از مباحث مربوط به کارآفرینی را یکی از دلایل اصلی ناموفق بودن صنعت و تولید دانست و گفت: تلاش می شود تا پایان نامه های دانشجویان در سطوح مختلف، در راستای حل نیازهای جامعه هدفمند شود و از حالی که الان دارند و فقط بدرد کمدها می خورند، خارج شوند.

وی افزود: باید تلاش شود با تشکیل گروههای عارض یاب، مشکلات اصلی موجود در صنعت و دیگر بخش ها شناسایی شوند و با ایجاد ارتباط بین دانشگاه ها و صنعت، به طور جدی برای رفع این مشکلات تلاش شود.

وی تصریح کرد: پیشنویس اساسنامه این مرکز نیز آماده شده و برای چندین صاحبنظر در تهران ارسال شده تا اصلاحات لازم نیز انجام گیرد و در نهایت برای تصویبش اقدام شود.

وی بیان کرد: طی ماه گذشته نخستین آزمایشگاه کالیبراسیون جنوب استان با هزینه اولیه 60 میلیون تومان برای فاز نخست، در این مرکز راه اندازی شد که فرآیند کالیبراسیون را برای سه بخش دما، جرم و ابعاد انجام می دهد.

وی افزود: با تعاملی که از این راه با واحدهای صنعتی و تجاری صورت می گیرد می تواند در رسیدن به اهداف اصلی ما از جمله شناساندن ماهیت حقیقی مرکز رشد به مردم، گام بلند و مؤثری باشد که امید است در تابستان وارد فاز اجرایی خود شود.

وی با اشاره به پذیرش چهار شرکت در مرحله رشد مقدماتی طی یک ماه گذشته، تصریح کرد: تعهد مرکز رشد فناوری گناباد در طول سال جاری تنها جذب شش شرکت بوده که تا کنون و پس از گذشت تنها سه ماه از سال هفت شرکت در بخش های مختلف جذب و پذیرش شدند.

وی تصریح کرد: تعهد ما برای امسال جذب 10 طرح نوآوری بوده است که ما تا کنون پنج طرح را جذب کرده ایم.

جاوید عربشاهی گفت: تلاش برای همکاری با کانونهای دانش و صنعت فعال در سطح کشور و راه اندازی کانونهای دانش و صنعت قنات و الکترودهای صنعتی در گناباد از نتایج سفر و بازدید مدیرکل تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از مرکز رشد گناباد است.

وی ادامه داد: به پیشنهاد مدیرکل تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با توجه به قول های همکاری که در این سفر داده شد، برای رفع مشکلات موجود در بخش های تحقیقاتی و پژوهی دانش آموزان و همچنین فرهنگ سازی از سنین پایه، تلاشمان را برای گرفتن مجوز و راه اندازی پارک کودک و نوجوان در شهرستان آغاز کرده ایم.

مدیر مرکز رشد فناوری گناباد با تأکید بر اهمیت بالای واحدهای تحقیق و توسعه مراکز صنعتی و تولیدی، اضافه کرد: تلاشها و پیگیریهای زیادی در جهت حمایت همه جانبه از این مراکز در سطح شهرستان انجام شده است.

وی افزود: از تمامی واحدهای صنعتی و تولیدی شهرستان بازدید کرده و آمادگی خود را برای همکاری در جهت راه اندازی واحدهای تحقیق و توسعه در این مراکز اعلام کرده ایم؛ اما متأسفانه فعالان بخش های صنعت و تولید در سطح شهرستان هنوز به اهمیت وجود واحد ها تحقیق و توسعهو پتانسیل نهفته در این واحدها آگاهی نداشته و به آن توجهی نمی کنند.