600 هکتار از باغات قصردشت در اختیار شهرداری شیراز است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاک فطرت عصر شنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت باغات قصردشت شیراز افزود: طی چند سال گذشته 150 هکتار از باغات قصردشت توسط شهرداری شیراز خریداری شده که با توجه به موقعیت این باغات کنترل باغات دیگر نیز در اختیار شهرداری شیراز است.

وی تصریح کرد: از میزان باغ خریداری شده توسط شهرداری تنها 38 درصد با تغییر کاربری مواجه شده که میزان درآمد باغات از تغییر کاربری حدود 51 میلیارد تومان بوده و 62 میلیارد تومان نیز باغ خریداری شده است.

شهردار شیراز با اشاره به اینکه باغاتی که از عمد آتش زده شده بودند در اختیار شهرداری قرار داده شده، یادآور شد: طی چند سال گذشته شاهد بودیم که برخی از باغداران از عمد باغات خود را به آتش کشیده بودند که برای مقابله با چنین رفتارهایی با هماهنگی قوه قضائیه اینگونه باغات به تملک شهرداری شیراز درآمد.

پاک فطرت یادآورشد: در دهه 50 میزان باغات شیراز حدود سه هزار و 500 هکتار بود که در همان دهه یک هزار و 200 هکتار از باغات شیراز با تغییر کاربری روبه رو شد.

وی ادامه داد: در 20 سال بعد از انقلاب نیز به دلیل مشکلات، یک هزار هکتار دیگر نیز تغییر کاربری داده شده و تنها یک هزار و 300 هکتار از باغات قصردشت شیراز باقی ماند.

شهردار شیراز افزود: نگهداری و حفاظت از باغات شیراز در اولویت برنامه های شهرداری قرار گرفت و در این راه از هیچگونه تلاشی کوتاهی نخواهیم کرد.