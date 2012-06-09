لایروبی 35 کیلومتر شبکه فاضلاب در روانسر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رحمانی امروز اظهار کرد: همسطحسازی منهولهای فاضلاب و دریچهگذاری آنها و همچنین لایروبی 35 کیلومتر شبکه فاضلاب در شهر روانسر انجام شده است.
وی افزود: با توجه به افزایش حجم کار آسفالتکشی خیابانهای سطح شهر روانسر توسط شهرداری بیشتر منهولهایی که در مسیر آسفالتکشی خیابانها بودند نیاز به همسطحسازی آنها احساس میشد.
مدیر امور آب و فاضلاب شهر روانسر اضافه کرد: این اقدامات توسط امور آب و فاضلاب روانسر به سرانجام رسید و تا کنون بیش از 180 مورد آنها مرمت شده است.
رحمانی بیان کرد: برای اجرای همسطحسازی، دریچهگذاری و لایروبی شبکههای فاضلاب در این شهر 30 میلیارد ریال هزینه شده است.
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