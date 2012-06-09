پادگان لشکر 30 به خارج از شهر گرگان منتقل شود

به گزارش خبرنگار مهر، فائزه عبداللهی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای شهر با نمایندگان افزود: لشکر 30 نیز به دلیل بار ترافیکی سنگین باید از محدوده شهر خارج شود.

وی یادآور شد: زمانی یک شهر می تواند به توسعه برسد که پارلمان ملی و محلی آن کنار یکدیگر باشند.

وی با بیان این مطلب که قوانین شهرداری در سال 1304 تدوین شده و پاسخگوی نیاز امروز شهرها نیست، گفت: می طلبد در قوانین شهرداری به ویژه در بخش سرمایه گذاری شاهد تغییر و تحولات اساسی باشیم.



وی همچنین با اشاره به اینکه با وجود گذشت چندین سال از تشکیل استان هنوز برخی از دستگاه های اجرایی تشکیلات اداری شهرستان گرگان را ایجاد نکرده اند، افزود: امور مربوط به گرگان در برخی از ادارات در چارت سازمانی استان انجام می شود که این امر پاسخگوی نیاز شهروندان گرگانی نیست و می طلبد به دلیل ازدحام فعالیت ها در برخی از دستگاه ها اداره شهرستان را تفکیک کنند.



این عضو شورای شهر گرگان در ادامه بر هماهنگی بین دستگاه های اجرایی تاکید کرد و اظهار داشت: می طلبد هماهنگی فی مابین شورا و شهرداری با ادارات و نهادهای استان با نظارت و همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایجاد شود.



وی همچنین با تاکید بر اینکه مسکن و شهرسازی باید تعیین تکلیف شود، تصریح کرد: دستگاه های اجرایی باید به شکلی برنامه ریزی و ساماندهی شوند که مسائل شهری طی آن به مشکل بر نخورد.



عبداللهی یکی از مشکلات اساسی شهرداری گرگان را قانونمند نبودن برخی از دستگاه ها و ادارات عنوان وبیان کرد: بعضی از ادارات اقدام به ساخت و سازهای غیر مجاز می کنند و عوارض شهرداری را نیز پرداخت نمی کنند که این موضوع باید پیگیری شود.