گذر زهره از فراز آسمان خزر/ تصویر طوفان غبار از خلیج فارس

گذر معوج

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ تصویر معوجی از خورشید که هنگام طلوع از دریای خزر در حین گذر زهره از مقابل خورشید لکه ای روی صورت آن مشاهده می شود. این تصویر از ساحل آذربایجان گرفته شده است.

در طول گذر زهره از مقابل خورشید، سیاره زهره میان زمین و خورشید قرار گرفت و این رخداد لکه سیاهی را روی خورشید ایجاد کرد. این رخداد در سال 2117 دوباره تکرار خواهد شد.

غبار بین المللی

غبار بر فراز آسمانهای عراق، قطر، کویت و عربستان سعودی در تصویر ماهواره ای که از سوی ناسا بر فراز آسمان خلیج فارس گرفته شده است.

براساس اعلام ناسا به نقل از روزنامه تایمز، در کویت طوفان شدید غبار زندگی این کشور را از حالت عادی خارج کرده به طوریکه میدان دید به 500 متر کاهش یافته است.

ماه آتشفشانی

تصویری از دهانه های آتشفشان در امتداد مرز میان روز و شب در تصویر منتشر شده از مدارپیمای کسینی ناسا که نشان دهنده بزرگترین دهانه آتشفشانی ماه است. این دهانه های کم عمق اودیسه نام دارند.

در این تصویر سطح به شدت آتشفشانی و ناهموار ماه را با تمام جزئیات آن به تصویر کشیده شده است.

یدک کش جسور

شاتل فضایی انترپرایز توسط یک قایق بزرگ در رودخانه هادسون یدک کشیده می شود. این شاتل بازنشسته که اواخر ماه آوریلدر وارد نیویورک شد قرار است به زودی در موزه هوافضای این شهر به نمایش گذاشته می شود.

پرواز سیاره ای

توپ سیاهی به نام زهره در پرواز نزدیک در مقابل اتمسفر خورشید در تصویری که از سوی رصدخانه دینامیک خورشیدی ناسا منتشر شده است. از نظر علمی مهمترین بخش گذر زهره لحظاتی است که این سیاره وارد صفحه خورشید از نگاه زمینی شده و یا این صفحه را ترک می کند.

زمان دقیق عبور این سیاره از مقابل خورشید از نقاط مختلف به ستاره شناسان قرن هجدهمی کمک کرد فاصله دقیقتری از زمان و خورشید را اندازه گیری کنند. دانشمندان امیدوارند که بتوانند از اطلاعات به دست آمده در گذر زهره امسال برای مطالعه روز اتمسفر این سیاره استفاده کنند.

قطره بزرگ

خوشه ستاره ای M13 که از آن با عنوان خوشه ستاره ای کروی زانو زده یاد می کنند در این تصویر که توسط یک ستاره شناس گرفته شده است، مشاهده می شود این خوشه ستاره ای در فاصله 25 هزار سال نوری از زمین قرار گرفته است که مجموعه ای از صدها ستاره پیر است که یکی از روشنترین خوشه های ستاره ای در آسمان شمالی است.

پاپیونهای ساحلی

رد تقاطعی که به نظر می رسد توسط جتهای تجاری برجای گذاشته است در آسمانهای نزدیک نیوفاندلند، کانادا توسط ماهواره ترا ناسا گرفته شده است.

برخورد تایتانها

تصویر چشم انداز احتمالی زمین هنگام برخورد کهکشان اندرومدا، بزرگترین کهکشان همسایه با کهکشان راه شیری ما برخورد کند منتشر شده است. ستاره شناسها با استفاده از هابل اعلام کردند که آنها می توانند پیش بینی دقیق تری از تصویر برخورد کهکشانی داشته باشند حتی اگر این برخورد طی چهار میلیارد سال آینده رخ ندهد.