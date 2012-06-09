قله 4190 متری "سیالان" توسط تیم کوهنوردی دانشگاه آزاد فیروزکوه فتح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، درجریان این صعود رمضانعلی خلیل ارجمندی، محمد غرقابی، شعبان اسفندیار، اکبر اسفندیار، نبی نادری، روشن احمدزاده، نجف نام آور، عبدالله جمشیدی، قاسم ایلکا، نوربخش درویش متولی و سرپرست کوه آشنای دانشگاه مرتضی ابراهیم زاده نقش داشتند.

650 نفر از طریق آزمون جذب درمان استان تهران می شوند

مدیرکل درمان استان تهران گفت: 650 نفر از مجموع پنج هزار و 777 نفری که از طریق آزمون سراسری در صندوق تأمین اجتماعی به صورت پیمانی استخدام می‌شوند، جذب درمان استان تهران خواهند شد.

محسن نبیونی افزود: آزمون استخدامی صندوق تأمین ‌اجتماعی 25 خردادماه جاری به صورت همزمان در مراکز استانهای سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: متقاضیانی که در آزمون ثبت نام کرده اند، از ساعت یک بامداد 23 تا یک بامداد 25 خردادماه جاری می توانند نسبت به دریافت پرینت کارت ورود به جلسه از طریق پایگاه اطلاع رسانی تأمین به نشانی www.tamin.ir و www.sso.ir اقدام کنند.

این مسئول افزود: آزمون استخدامی صندوق تأمین اجتماعی پس از اخذ مجوز استخدام به تفکیک رشته های شغلی در رشته های بیمه ای و درمانی برای هر استان و در قالب سهمیه های تعریف شده از سوی سازمان برگزار می شود.

طرح شناسایی ورزشکاران باستانی کار استان تهران آغاز شد

رئیس هیئت پهلوانی و باستانی تهران گفت: طرح شناسایی ورزشکاران باستانی کار استان تهران آغاز شد و پیش بینی می شود که بیش از یکهزار و 800 ورزشکار در این رشته فعالیت می کنند.

علی اسدی افزود: در طرح شناسایی باستانی کاران تهرانی، فرمی را تنظیم کرده و به زورخانه ها ارسال کردیم تا علاوه بر شناسایی تعداد ورزشکاران، آن ها را رتبه بندی کنیم.

وی از برنامه های ویژه هیئت باستانی و پهلوانی تهران برای نوجوانان خبر داد و عنوان کرد: فصل تعطیلی مدارس نوجوانان در راه است و بهترین فرصت برای پرورش و جذب این رده سنی به رشته پهلوانی خواهد بود.

طرح ویژه نظارت بر واحدهای عرصه گوشت و مرغ پاکدشت اجرا شد

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان پاکدشت از اجرای طرح ویژه نظارت بر واحدهای عرضه گوشت و مرغ در این شهرستان خبر داد.

پرویز مددی بیان کرد: این طرح با حضور بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت و با همکاری کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان پاکدشت برگزار شد و طی آن روند فعالیت واحدهای عرضه کننده گوشت و مرغ مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی افزود: در این زمینه بازرسان دو واحد عرضه کننده گوشت قرمز را به دلیل تقلب در عرضه گوشت متخلف شناخته و پرونده ای برای مسئول آن صادر کردند که پرونده تخلف این واحدها به ارزش 11 میلیون و 600 هزار ریال به اداره تعزیرات شهرستان پاکدشت ارجاع شد.

کلاسهای مربیگری و داوری در فیروزکوه برگزار می شود

سرپرست اداره ورزش و جوانان فیروزکوه از برگزاری سه دوره کلاس مربیگری و داوری در شهرستان خبر داد.

مهدی صداقت افزود: مطابق برنامه ریزیهای انجام شده، کلاسهای مربیگری درجه سه والیبال، بدنسازی و پرورش اندام و کلاسهای داوری درجه سه والیبال در فیروزکوه برگزار می شود.

وی گفت: ثبت نام افراد علاقه مند برای کلاسهای فوق الذکر آغاز شده و در صورت رسیدن تعداد افراد به حد نصاب لازم، با دعوت از مدرسان رسمی فدراسیون ها این مهم اجرایی می شود.

سرپرست اداره ورزش و جوانان فیروزکوه پیش نیاز کلاس مربیگری بدنسازی و پرورش اندام را شرکت در سه سمینار داخلی علمی- تخصصی و کسب 75 امتیاز عنوان کرد.