بیماری دامی در استان فارس وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد خرد عصر شنبه در نشست خبری به مناسبت فرا رسیدن هفته جهاد کشاورزی افزود: به دلیل کم بود گوساله نر در کشور و استان فارس لازم است که دام نر از کشورهای هند و پاکستان وارد کنیم.

وی تاکید کرد: تمامی دام های وارداتی به شدت مورد بررسی قرار می گیرند تا مشکل و یا بیماری خاصی وارد استان فارس نشود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به اینکه بیماری "تب کنگو" در دام های استان فارس تاکید کرد: در این خصوص سازمان دامپزشکی استان و جهاد کشاورزی حساسیت های بالایی را در دستور کار خود قرار داده اند که در این میان باید گفت که تا کنون این بیماری در استان فارس مشاهده نشده است.

44 طرح کشاورزی در فارس افتتاح می شود

خرد در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص پروژه های این سازمان در هفته جهاد کشاورزی، گفت: 44 پروژه مربوط به بخش کشاورزی استان فارس با اعتباری بالغ 147 هزار میلیون ریال به بهره برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به اشتغالزایی این تعداد پروژه در استان تصریح کرد: با راه اندازی این تعداد طرح 430 فرصت شغلی جدید در استان فارس ایجاد می شود.