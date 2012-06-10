«جمجمه شیلر» پیدا شد/ سفر دوشیزه معجزه به ایران

مهشید میرمعزی از تحویل مجموعه‌ای چهار جلدی از داستان کوتاه‌های آلمان و شیوه‌ نگارش داستان کوتاه به انتشارات نگاه خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: نسخه اصلی این مجموعه در قالب چهار کتاب کوچک به چاپ رسیده که در پایان هر جلد هم متن‌های مختلفی درباره تئوری داستان کوتاه و شیوه نگارش آن آمده است.

وی ادامه داد: شاید این کتاب‌ها در ایران در قالب یک کتاب منتشر شود؛ البته ساختار اصلی آنها حفظ می‌شود بدین شکل که بعد از داستان‌ها مطالب تئوریک آورده خواهد شد. تصمیم نهایی در این‌باره هنوز گرفته نشده است. همچنین نام نهایی اثر نیز انتخاب نشده است ولی به احتمال زیاد نام یکی از داستان‌ها را انتخاب خواهم کرد و زیرعنوان آن هم به نوعی اشاره خواهد کرد که این داستان‌های کوتاه در کارگاه‌های آموزش داستان‌نویسی در آلمان به کار می‌روند.

مترجم «خانه خواهران» نوشته شارلوته لینک همچنین بیان کرد: ‌در این کتاب هم از نویسندگانی که برای ایرانیان شناخته شده هستند و هم از نویسندگان ناشناس اثر آورده شده است. نویسندگانی چون ویکتور هوگو، هاینریش بل، جیمز جویس ، اینگه بورگ باخمن و ..در این مجموعه داستان دارند.

میرمعزی افزود: کتاب «جمجمه شیلر چه شد؟» را هم که اثری مفصل و در قالب دایره‌المعارفی از اتفاقات جهان ادبیات است، به انتشارات ثالث داده‌ام. جابه‌جایی قبر دانته، ضربه زدن آتش‌سوزی یک کتاب به یک نویسنده و یا اینکه کدام ادیب جاسوس بوده از جمله مسایلی هستند که در این کتاب به آنها پرداخته شده است.

وی از «زن ظهر» رمانی از یک نویسنده زن آلمانی که ترجمه آن را به پایان رسانده خبر داد و گفت: این رمان یکی از آثار برگزیده سال 2007 در آلمان است که بسیار توجه مرا به خود جلب کرد و اعتقاد دارم این کتاب 129 صفحه‌ای که یولیا فرانک آن را نوشته یک اثر شاخص است که آشنایی اهل مطالعه در ایران با آن اتفاق خوبی خواهد بود.

مترجم «کلاه کجاست» نوشته روسلر، در توضیح «زن ظهر» بیان کرد: نویسنده کتاب از نسل جدید نویسندگان زن آلمان است که این دسته از نویسندگان را دوشیزه معجزه می‌نامند. این گروه از نویسندگان گرچه کتاب‌های زیادی نوشته‌اند ولی با یک اثر به شهرت جهانی رسیده‌اند. نویسنده در این اثر شیوه نگارش خاص خود را دارد و شیوه روایت هم فلاش بک است.

میر معزی اضافه کرد: تاکنون حق ترجمه این کتاب در 35 کشور جهان فروخته شده و همچنین جوایز متعددی به آن تعلق گرفته است. منتقدان آلمانی و غیرآلمانی نیز این رمان را تحسین کرده‌اند. روایت داستان بر عهده زنی است که در ماجراهای بین آلمان شرقی و غربی زندگی می‌کرده است.

به گفته وی، این کتاب گرچه ترجمه شده ولی هنوز به ناشری تحویل داده نشده است.

وی در پایان از ترجمه رمانی 500 صفحه‌ای خبر داده و اطلاعات تکمیلی را به فرصتی دیگر موکول کرد.