اعلام نتایج آزمون پذیرش حوزه های علمیه در 23 خرداد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل سنجش و پذیرش معاونت آموزش حوزه‌های علمیه در اطلاعیه ای، زمان اعلام نتایج آزمون ورودی حوزه‌های علمیه سراسر کشور در سال تحصیلی 91 و 92 را روز سه شنبه، 23 خرداد ماه سال جاری، ساعت 16 عصر اعلام کرد.



داوطلبان شرکت کننده در آزمون پذیرش حوزه‌های علمیه می‌توانند از ساعت 16 عصر 23 خرداد ماه با مراجعه به سامانه جامع معاونت آموزش حوزه به نشانی www.howzeh-qom.com نتایج این آزمون را مشاهده کنند.

آزمون پذیرش حوزه‌های علمیه روز جمعه 22اردیبهشت ماه همزمان با قم در حوزه های امتحانی سراسر کشور برگزار شد.



برگزاری جلسه هماهنگی صدور کارت هوشمند ملی



معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: هدف از انتخاب استان قم بعنوان پایلوت کارت هوشمند ملی آماده بودن تمامی زیرساختهای لازم و موفقیت آمیز بودن پیش پایلوت این طرح در این استان است.



محسن کرمی افزود: اولین گام برای صدور کارت هوشمند ملی جمع آوری اطلاعات شهروندان است که در نهایت منجر به صدور این کارت خواهد شد.



زیرساخت های مورد نیاز برای مراحل جمع آوری اطلاعات آماده است



همچنین ولی اله عسکری مدیر کل ثبت احوال استان قم گفت: در استان قم تمامی زیرساختهای مورد نیاز برای مراحل جمع آوری اطلاعات جهت صدور کارت هوشمند ملی آماده است.



وی افزود: با تعیین کمیته ها، روند صدور کارت هوشمند ملی تسریع یافته که امید است با پیگیری کلیه افراد هر چه زودتر اجرایی شود.



عسکری خواستار برگزاری جلسات ماهانه با مدیران کمیته ها در استان قم شد و افزود: با برگزاری جلسات منظم و پیگیری امور احتمال هر گونه نقص و خطایی در روند کار کاهش یافته و صدور کارت هوشمند ملی تسریع می یابد.



کتابخانه های استاندارد با انتظارات و نیازهای مردم هماهنگی دارد



مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قم در جلسه ای که با حضور مسئولان کتابخانه های عمومی برگزار شد، گفت: در گذشته، ساخت کتابخانه ها، براساس استاندارد خاصی نبوده و به کتابخانه به عنوان یک انبار کتاب توجه می کردند.



علی فریدونی افزود: برخی از مشکلات موجود در کتابخانه ها، به دلیل استاندارد نبودن ساختمان کتابخانه هاست که امیدواریم با ساخت کتابخانه های جدید، به انتظارات و نیازهای مردم پاسخ داده شود.



وی ادامه داد: با توجه به انتظارات به وجود آمده و به منظور ارتقای سطح کیفی خدمات دهی، باید در نحوه ارائه خدمات، نحوه عضوپذیری، نحوه برخورد با مراجعان و مشاوره دادن دقت بیشتری به کاربسته شود.



فریدونی افزود: به منظور ایجاد وحدت رویه و پرهیز از کارهای سلیقه ای، امور کتابخانه ها براساس شاخص ها و مقررات نهاد کتابخانه های عمومی کشور مدیریت و ا رزیابی می شود.



فراهم کردن شرایط احداث پارکینگ درمناطق مرکزی



شهردار قم در دیدار با مجموعه کارکنان و مدیران حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم گفت: معاونت حمل و نقل و ترافیک از معاونت‌های مهم و کارآمد شهرداری است.



محمد دلبری افزود: اکثر طرح‌ها و اقدامات عمرانی که در سطح شهر در حال اجراست به نوعی مرتبط با مجموعه حمل و نقل است که از لحاظ ترافیک، پارکینگ و مسیر تردد با این معاونت هماهنگی صورت می پذیرد.



وی تصریح کرد: ویژگی های منحصر به فرد شهر قم قابل قیاس با شهرهای مذهبی و حتی گردشگری نیست و این مهم لزوم توجه هرچه بیشتر مسئولان به این شهر و شکوفایی بیش از پیش آن را ضروری می سازد.



لزوم تسریع در اجرای پروژه های مربوط به حمل و نقل عمومی



شهردار قم ضمن اشاره به طرح های بلند مدت حمل ونقل عمومی از قبیل مترو درشهر قم، پروژه مونوریل، توسعه ناوگان اتوبوسرانی بر تسریع درروند اجرای پروژه ها بیش ازپیش تاکید کرد و افزود: کمبود پارکینگ یکی ازمشکلات مردم قم است و به این منظورتمهیداتی برای احداث پارکینگ درمناطق مرکزی قم وشناسایی نقاط مفید پارکینگ درنظرگرفته شده است.



وی درادامه ازجذب سرمایه گذاربرای احداث پارکینگ درقم خبرداد و اظهار داشت: به این منظور گفتگوهایی برای احداث پارکینگ درمناطق صفائیه،عماریاسر و میدان روح الله درحال انجام است.