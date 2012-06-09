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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۲:۱۶

یک برنامه تلویزیونی تازه/

خواجه‌امیری، اصفهانی و سراج به تلویزیون می آیند

خواجه‌امیری، اصفهانی و سراج به تلویزیون می آیند

تهیه‌کننده برنامه موسیقایی"دستان" از حضور خوانندگانی چون محمد اصفهانی، احسان خواجه امیری، نیما مسیحا، مانی رهنما، نادر گلچین، سید حسام الدین سراج، سالار عقیلی و... در این برنامه خبر داد.

محمد مناجاتی تهیه‌کننده برنامه تلویزیونی "دستان" به خبرنگار مهر گفت: در این برنامه که از هفته آینده جمعه شب‌ها از شبکه آموزش روی آنتن می‌رود، به موسیقی در خارج از مرزها، تلفیق شعر و موسیقی، نقد و بررسی موسیقی جدی بعد از انقلاب و موضوعات این چنینی می‌پردازیم و با چهره‌های برتر موسیقی نیز گفتگو خواهیم کرد.

وی افزود: برنامه آیتم‌های مختلفی دارد که پیش درآمد شامل معرفی و شرحی بر محور اصلی هر برنامه، روی خط حامل؛ اخبار موسیقی، یادها و بودها؛ معرفی آثار مکتوب، قاب خاطره‌ها؛ یادمان اساتید و موسیقی ایران و نقطه سر خط؛ مستند کوتاه از مراکز فرهنگی تا کارگاه‌های آواز، نشست‌های شعر و موسیقی و... از جمله آنها هستند.

این تهیه‌کننده در معرفی کارشناسان برنامه "دستان" اظهار کرد: فریدون شهبازیان، استاد کمال پورتراب، مجید انتظامی، مجید درخشانی، محمد سریر، محمد میرزمانی، کیوان ساکت و شاهین فرهت از جمله کارشناسان برنامه ما هستند.

مناجاتی با اشاره به آیتم دل آوا؛ پنجره‌ای به سوی آواز، تصریح کرد: گفتگوهایی با حضور چهره‌های مطرح موسیقی ایرانی و نقد و بررسی آثار فاخر در حوزه موسیقی مقامی، موسیقی نواحی موسیقی پاپ و موسیقی فیلم خواهیم داشت. تحقیق و نگارش را میرعلی نقی، ابوالحسن مختاباد و بشارتی بر عهده دارند و سید عباس سجادی نیز مجری برنامه است.

این تهیه‌کننده در پایان از خوانندگان این برنامه نام برد: محمد اصفهانی، احسان خواجه امیری، نیما مسیحا، مانی رهنما، نادر گلچین، سید حسام الدین سراج، سالار عقیلی، سینا سرلک، کاوه دیلمی، محمد معتمدی و دولتمند خالف از تاجیکستان از جمله خوانندگانی هستند که در برنامه حضور دارند.

کد مطلب 1622162

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