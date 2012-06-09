محمد مناجاتی تهیه‌کننده برنامه تلویزیونی "دستان" به خبرنگار مهر گفت: در این برنامه که از هفته آینده جمعه شب‌ها از شبکه آموزش روی آنتن می‌رود، به موسیقی در خارج از مرزها، تلفیق شعر و موسیقی، نقد و بررسی موسیقی جدی بعد از انقلاب و موضوعات این چنینی می‌پردازیم و با چهره‌های برتر موسیقی نیز گفتگو خواهیم کرد.

وی افزود: برنامه آیتم‌های مختلفی دارد که پیش درآمد شامل معرفی و شرحی بر محور اصلی هر برنامه، روی خط حامل؛ اخبار موسیقی، یادها و بودها؛ معرفی آثار مکتوب، قاب خاطره‌ها؛ یادمان اساتید و موسیقی ایران و نقطه سر خط؛ مستند کوتاه از مراکز فرهنگی تا کارگاه‌های آواز، نشست‌های شعر و موسیقی و... از جمله آنها هستند.

این تهیه‌کننده در معرفی کارشناسان برنامه "دستان" اظهار کرد: فریدون شهبازیان، استاد کمال پورتراب، مجید انتظامی، مجید درخشانی، محمد سریر، محمد میرزمانی، کیوان ساکت و شاهین فرهت از جمله کارشناسان برنامه ما هستند.

مناجاتی با اشاره به آیتم دل آوا؛ پنجره‌ای به سوی آواز، تصریح کرد: گفتگوهایی با حضور چهره‌های مطرح موسیقی ایرانی و نقد و بررسی آثار فاخر در حوزه موسیقی مقامی، موسیقی نواحی موسیقی پاپ و موسیقی فیلم خواهیم داشت. تحقیق و نگارش را میرعلی نقی، ابوالحسن مختاباد و بشارتی بر عهده دارند و سید عباس سجادی نیز مجری برنامه است.

این تهیه‌کننده در پایان از خوانندگان این برنامه نام برد: محمد اصفهانی، احسان خواجه امیری، نیما مسیحا، مانی رهنما، نادر گلچین، سید حسام الدین سراج، سالار عقیلی، سینا سرلک، کاوه دیلمی، محمد معتمدی و دولتمند خالف از تاجیکستان از جمله خوانندگانی هستند که در برنامه حضور دارند.