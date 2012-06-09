نمایشگاه صنایع دستی و سنگهای قیمتی در موزه منطقه ای جنوب شرق گشایش یافت

حسنعلی شهرکی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تراش سنگ های قیمتی و استفاده از آن در سیستان و بلوچستان تاریخچه ای بسیار طولانی دارد که به سه هزار سال قبل از میلاد یعنی تمدن شهر سوخته می رسد.

وی گفت: در این نمایشگاه صنعتگران دستاوردهای خود در زمینه ساخت جواهرات سنتی و تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی را در معرض بازدید و فروش قرار داده اند.

وی افزود: نمایشگاه صنایع دستی و سنگ های قیمتی از امروز تا 24 خرداد در محل موزه منطقه ای جنوب شرق کشور برای بازدید عموم دایر است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان بیان داشت: نمایشگاه صنایع دستی و سنگ های قیمتی همزمان با زاهدان در شهرستان های سراوان، ایرانشهر و سرباز نیز برپا شده است.

وی افتتاح فروشگاه صنایع دستی، برپایی سیاه ‌چادر عشایر و بازدید سران طوایف و ریش ‌سفیدان از جاذبه‌ های تاریخی و صنایع دستی سیستان و بلوچستان را از دیگر برنامه ‌های پیش‌ بینی شده در هفته صنایع دستی در استان عنوان کرد.

وی همچنین افزود: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان به همراه 10 تن از هنرمندان این استان در نمایشگاه بین ‌المللی صنایع دستی تهران که به مناسبت روز جهانی صنایع دستی برگزار می شود، در رشته ‌های سوزن دوزی، خامه دوزی، سکه دوزی و حصیربافی به تولید زنده صنایع دستی می‌ پردازد.

شهرکی اظهار داشت: معرق، چرم، سفال و غیره نیز از جمله رشته ‌های دیگری هستند که در نمایشگاه بین المللی به معرض نمایش و فروش گذاشته می شوند.