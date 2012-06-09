تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیست و یکم خردادماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با نوزدهم رجب سال 1433 هجری قمری و دهم ژوئن سال 2012 میلادی.
- روز پایانی از مسابقات والیبال انتخابی المپیک امروز طبق برنامه زیر در شهر توکیو ژاپن برگزار میشود:
* صربستان - ونزئلا
* کره جنوبی - پرتوریکو
* چین - استرالیا
* ژاپن - ایران (ساعت 14:35)
- روز سوم از چهاردهمین دوره مسابقات فوتبال جام ملتهای اروپا موسوم به یورو 2012 امروز طبق برنامه برگزار میشود:
گروه C:
* اسپانیا - ایتالیا
* جمهوری ایرلند - کرواسی
- نشست اتحادیه مربیان فوتبال برای بررسی و تصمیم گیری در خصوص وضعیت این اتحادیه امروز برگزار میشود.
- تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمان برای رویارویی با قطر در مرحله چهارم رقابتهای مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل امروز هم در کمپ تیمهای ملی پیگیری میشود.
