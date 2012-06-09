تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیست و یکم خردادماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با نوزدهم رجب سال 1433 هجری قمری و دهم ژوئن سال 2012 میلادی.

- روز پایانی از مسابقات والیبال انتخابی المپیک امروز طبق برنامه زیر در شهر توکیو ژاپن برگزار می‌شود:

* صربستان - ونزئلا

* کره جنوبی - پرتوریکو

* چین - استرالیا

* ژاپن - ایران (ساعت 14:35)

- روز سوم از چهاردهمین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا موسوم به یورو 2012 امروز طبق برنامه برگزار می‌شود:

گروه C:

* اسپانیا - ایتالیا

* جمهوری ایرلند - کرواسی

- نشست اتحادیه مربیان فوتبال برای بررسی و تصمیم گیری در خصوص وضعیت این اتحادیه امروز برگزار می‌شود.

- تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمان برای رویارویی با قطر در مرحله چهارم رقابتهای مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل امروز هم در کمپ تیم‌های ملی پیگیری می‌شود.