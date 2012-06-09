راه آهن مهمترین طرح اجرایی مهر ماندگار اردبیل است

ایرج بیگدلو در گفتگو با خبرنگار مهر جموع پروژه های مهر ماندگار این استان را 27 طرح اضافه کرد: این پروژه باید تا پایان دولت دهم یعنی در اواسط سال آینده به بهره برداری برسد که تعهد سنگینی است.

وی راه آهن اردبیل را عمده ترین طرح در رشد و توسعه استان برشمرد و افزود: راه آهن اردبیل در طول سالهای گذشته حدود 36 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و باید در یک سال آینده 64 درصد آن کار شود تا مورد بهره برداری قرار گیرد.

بیگدلو با بیان اینکه اتصال راه آهن اردبیل به شبکه سراسری کار سنگینی است، متذکر شد: شرایط اقلیمی اردبیل اجازه کارهای عمرانی در ماه های طولانی از سال را نمی دهد و عملیاj اجرایی در این برخی از ماه ها متوقف می شود که کار را سخت تر می کند.

معاون استاندار اردبیل با اشاره به شرایط توپوگرافی و اقلیمی مسیر راه آهن تصریح کرد: در برخی مسیرها شرایط آب و هوایی تاثیر منفی در بتن ریزی ابنیه های مسیر راه آهن دارد اما با این حال تلاش می شود تا پایان دولت دهم این پروژه به اتمام رسد.

وی مجری پروژه راه آهن را وزارت راه و شهرسازی بیان کرد و یادآور شد: در اجرای این طرح نقش استان تنها در نظارت است و وزارتخانه پیمانکار را انتخاب و با آنها قرار داد امضا می کند که در این زمینه ها مسئولان استانی نقش چندانی ندارند.

بیگدلو از فعال شدن پنج اکیپ نظارت بر اجرای طرح مهر ماندگار در استان خبر داد و افزود: این اکیپها پروژه های مهر ماندگار را رصد کرده و در جلساتی پیگیری گزارشات خود را ارائه می دهند تا به جمع بندی نهایی برسیم.

وی همچنین از چهار بانده شدن راه نیر به سراب در سال 91 خبر داد و تصریح کرد: این راه مواصلاتی قطعا تا پایان سال چهار بانده می شود و علاوه بر جاده نیر به سراب قسمتی از راه اصلی سرچم و جاده اردبیل به مغان تا سه راهی امیرکندی تا پایان امسال چهاربانده می شود.