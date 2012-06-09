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۲۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۳۴

رجبی:

تعامل دانشگاه و صنعت سبب تحقق شعار امسال می شود

تعامل دانشگاه و صنعت سبب تحقق شعار امسال می شود

کرج - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار البرز گفت: تعامل دانشگاه و صنعت می تواند سبب تحقق شعار امسال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصررجبی قبل از ظهر شنبه در نشست استانی شورای راهبردی اساتید دانشگاه های با تولیدکنندگان استان که در هتل گاجره دیزین برگزار شد، اظهار داشت: تعامل دانشگاه و صنعت می تواند سبب تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی شود.

وی گفت: تعامل دانشگاه و صنعت می تواند ما را به اهداف نزدیک تر کند،  توجه ویژه به زیرساختهای نظام ضروری است تولید علم و حمایت از صنعت از نیازهای روز جامعه است و اصلاح مصرف و بسط اصلاح فرهنگی و علم در دانشگاه ها می تواند در این زمینه موثر باشد.

ارتباط تنگاتنگ بین دانشگاه و صنعت باید مد نظر قرار گیرد

معاون سیاسی و امنیتی استاندار البرز تاکید کرد: ارائه پژوهشهای کارآمد و ارتباط تنگانگ ، بومی سازی، به روز رسانی کیفیت و کمیت کتب دانشگاهی، حمایت از رشته های فنی و کارگاهی و حمایت از دانشجویان مبتکر و مخترع می تواند ما راه به اهداف نزدیک تر کند.

چهار هزار واحد تولیدی و صنعتی در استان البرز فعال است

وی افزود: در حال حاضر چهار هزار واحد تولیدی و صنعتی در استان البرز وجود دارد جا دارد که از ظرفیتهای دانشگاه ها نیز استفاده کنیم و امسال باید به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشیم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار البرز گفت: در هر جلسه ای راهکارهای تحقق شعار امسال مورد توجه ما بوده است.

رجبی ادامه داد: اولین جرقه ای نشست استانی شورای راهبردی اساتید دانشگاه های با تولیدکنندگان استان در جلسه کمیسیونهای دانشجویی و کارگری شورای تامین استان البرز زده شد و باید از تجربیات دست اندرکاران برای تحقق این شعار استفاده کنیم.
کد مطلب 1622178

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