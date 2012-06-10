به گزارش خبرنگار مهر، مولف اثر معتقد است این کتاب با هدف یاری رساندن به دانشجویان، تماشاگران نمایش و خوانندگان غیرحرفه‌ای تدوین شده تا بتوانند نقادانه به بکت و آثار مهم او بیندیشند.

لیکن این کتاب به جای یافتن پاسخ و حل معما، به طرح پرسش‌های مربوط و مناسب دست می‌زند.

مولف در خلال بررسی هر یک از نوشته‌های بکت، تنها به دنبال برطرف کردن ابهام و دشواری‌های موجود نیست بلکه می‌خواهد مقصود از این ابهام و دشواری‌ها و کارکرد زیبایی‌شناسانه آنها را نیز روشن کند.

این اثر همچون مقدمه‌ای بر آثار بکت محسوب می‌شود.

کتاب حاضر از مجموعه مقدمه‌های انتشارات کمبریج برای کسانی نوشته شده که آثاری را که اینجا مورد بحث قرار می‌گیرد خوانده یا تماشا کرده‌اند و حال می‌خواهند قدری بیشتر درباره آنها بیندیشند. فایده این کتاب برای کسی که قبلا آثار بکت را نخوانده کمتر خواهد بود.

در فصل اول دورنمایی از سراسر زندگی و آثار بکت ارائه شده. بحث مبسوط‌تری نیز که در فصل‌های سوم و چهارم در باب آثار او می‌شود متوجه نمایشنامه‌هایی است که از همه بیشتر روی صحنه رفته‌اند و رمان‌هایی که از همه بیشتر خصوصا در سطح آموزش عالی دوره لیسانس خوانده و بررسی شده‌اند.

زندگی، زمینه‌های فرهنگی و فکری، نمایشنامه‌ها، آثار منثور، بکت در آینه نقد، منابعی برای مطالعه بیشتر فصل‌های این کتاب است.

خلواره، در انتظار گودو، دست آخر، آخرین نوار کراپ، روزهای خوش برخی نمایشنامه‌هایی است که در این کتاب بررسی می‌شود و در حوزه آثار منثور نیز مورفی، تریلوژی، مالون می‌میرد، این طور است، تریلوژی، وات و ... مورد بررسی قرار می‌گیرد.

«روایت ذلت» در شمارگان 1650 نسخه و قیمت 5800 تومان توسط انتشارات ققنوس به چاپ رسیده است.