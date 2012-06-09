نرخ جدید آرد و نان در گلستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، برابر مصوبه کارگروه امور گندم و نان استان بدینوسیله نرخ انواع آرد و نان در استان گلستان به شرح ذیل تعیین و برای اجرا از تاریخ 21 خرداد 91 ابلاغ می شود.

قیمت آرد ستاره 18 درصد غنی شده بعد از باسکول پنج هزار و 800 ریال، قیمت ارد 12 درصد غنی شده بعد از باسکول پنج هزار و 600 ریال تعیین شد.

قیمت سبوس بعد از باسکول دو هزار و 500 ر یال و سبوس زیر چونه بعد از باسکول دو هزارو 500 ریال اعلام شد.

همچنین قیمت هر قرص نان بربری (قلاچ) با وزنه چونه 470 گرمی مبلغ سه هزار و 500 ریال، قیمت هر قرص نان لواش با وزن چونه 200 گرمی مبلغ 1500 ریال و قیمت هر قرص نان سنگک با وزن چونه 650 گرمی مبلغ شش هزار و 500 ریال اعلام شده است.

گلستان بیش از دو هزار و 35 واحد نانوایی دارد.

