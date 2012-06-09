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۲۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۳۲

نرخ جدید آرد و نان در گلستان اعلام شد

نرخ جدید آرد و نان در گلستان اعلام شد

گرگان - خبرگزاری مهر: کارگروه امور گندم و نان استان گلستان نرخ انواع آرد و نان در سطح استان را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، برابر مصوبه کارگروه امور گندم و نان استان بدینوسیله نرخ انواع آرد و نان در استان گلستان به شرح ذیل تعیین و برای اجرا از تاریخ 21 خرداد 91 ابلاغ می شود.

قیمت آرد ستاره 18 درصد  غنی شده بعد از باسکول پنج هزار و 800 ریال،  قیمت ارد 12 درصد غنی شده  بعد از باسکول  پنج هزار و 600 ریال تعیین شد.

قیمت سبوس بعد از باسکول دو هزار و 500 ر یال  و سبوس زیر چونه بعد از باسکول دو هزارو 500 ریال اعلام شد.

همچنین قیمت هر قرص نان بربری (قلاچ) با وزنه چونه 470 گرمی  مبلغ سه هزار و 500 ریال،  قیمت هر قرص نان لواش با وزن چونه 200 گرمی مبلغ 1500 ریال  و  قیمت هر قرص نان سنگک با وزن چونه 650 گرمی مبلغ شش هزار و 500 ریال  اعلام شده است.

گلستان بیش از دو هزار و 35 واحد نانوایی دارد.
 

کد مطلب 1622183

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