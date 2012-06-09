دانش آموزان ساوجی با گونه های جانوری آشنا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر،در هفته محیط زیست 400 دانش آموز ساوجبلاغی به همراه والدینشان از مجموعه فرهنگی تفریحی "ایثار" دربخش چندار بازدید کردند.

دانش آموزان به همراه خانواده از حیوانات مجموعه از قبیل شیر، خرس، سیاه گوش، گوزن، آهو و انواع پرندگان دیدن و از امکانات تفریحی مجموعه استفاده کردند.

رئیس اداره محیط زیست این شهرستان اظهار امیدواری کرد با همکاری خانواده ها هسته تشکیل یک تشکل زیست محیطی مردم نهاد در آینده شکل بگیرد.

چهارمین شماره از نشریه تخصصی دفاع مقدس در البرز چاپ شد

به اهتمام اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مشارکت معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج، حوزه هنری و اداره کل تبلیغات اسلامی استان البرز، چهارمین شماره نشریه تخصصی دفاع مقدس استان البرز طراحی، چاپ و توزیع شد.

سرهنگ پاسدار داود پوریان معاون تبلیغات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گفت: این نشریه آماده و در تیراژ 10 هزار نسخه چاپ و توزیع شد.



پوریان در ادامه گفت: این نشریه به صورت گسترده در ادارات و مراکز آموزشی عالی و کتابخانه های عمومی استان البرز توزیع شد و مشتاقان عرصه مطالب دوران دفاع مقدس می‌توانند جهت ابتیاع این نشریه به صورت رایگان با تلفن 02634609590 تماس حاصل بگیرند.

محیط یاران ساوجبلاغ با مفاهیم دینی حفظ محیط زیست آشنا شدند 30 تن از محیط یاران دانش آموز به همراه جمعی از محیط یاران اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ساوجبلاغ در نماز جمعه بخش چندار چهارباغ شرکت کردند. در این مراسم امام جمعه بخش چهارباغ ضمن تشویق محیط یاران بر ادامه همکاری در حفاظت از محیط زیست، خواستار رفع مشکلات زیست محیطی از جمله موضوع پسماندهای شهرستان و مرکز دفن حلقه دره شد. رئیس اداره محیط زیست شهرستان نیز در سخنرانی پیش از خطبه ها به تبیین ارزشهای حفظ محیط زیست از دیدگاه اسلام و لزوم مشارکت مردم در حفاظت از منابع زیستی در بخش چهارباغ پرداخت.

سالنامه رومیزی اطلاعات تخصصی دوران دفاع مقدس در البرز توزیع شد





سالنامه رو میزی اطلاعات تخصصی دوران دفاع مقدس به همت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان البرز طراحی، چاپ و توزیع شد.



در این سالنامه از تصاویر زیبای دوران دفاع مقدس و سخنان امام (ره) و مقام معظم رهبری و طراحی زیبای هنری استفاده شده که اثرگذاری کار را بیشتر کرده است.



این سالنامه که در آن از تصاویر زیبای دوران دفاع مقدس و سخنان امام (ره)، مقام معظم رهبری و طراحی زیبای هنری استفاده شده است، در دو هزار جلد در ادارات و دستگاه‌های اجرائی استان البرز و مراکز نظامی و انتظامی توزیع شد.

نخستین "کتاب نقش استان البرز در هشت سال دفاع مقدس به روایت مطبوعات" چاپ و آماده توزیع شد



سید رضا طاهری گردآورنده و محقق این اثر گفت: با همکاری روزنامه جمهوری اسلامی نخستین جلد از سری کتاب‌های نقش استان البرز در هشت سال دفاع مقدس به روایت مطبوعات با بیش دو هزار و 500 نفر ساعت کار و آماده ارائه شده است.



وی افزود: این کتاب در تیراژ دو هزار جلد و توسط انتشارات پالیزان به چاپ رسیده است.



طاهری از علاقمندان به تهیه این کتاب دعوت کرد با تلفن 34609594 -026 کتابخانه تخصصی دفاع مقدس استان البرز تماس بگیرند.

مدیر کل امور روستایی استان البرز از جانبازان به عنوان ولی نعمتان این کشوریاد کرد وتاکید کرد باید جهت رفع مشکلات آنها بیش از پیش تلاش نمود



وضعیت 13 روستای بخش بالا طالقان بررسی شد



مدیر کل امور روستایی استان البرز از 13 روستای بخش بالا طالقان بازدید کرد و وضعیت روستاهای این بخش اعم از خانه بهداشت، طرح هادی، جاده روستایی و... مورد بررسی قرار گرفت.



همچنین مقرر شد برای روستاهای فاقد ساختمان دهیاری، ساختمان مناسب احداث شود.



بهادری در این بازدید از برادر ادیبی جانباز سرافراز 70 درصد جنگ تحمیلی در روستای دیزان عیادت و دلجویی کرد و گفت: جانبازان ولی نعمتان این کشورند و باید جهت رفع مشکلات آنها بیش از پیش تلاش کرد.



روستاهای منگلان، جوستان، دیزان، ناریان، پراچان، خیکان، مهران، مرجان، نویز، حصیران، نساء علیا، ابصار و حشان در این سفر میزبان مدیر کل امور روستایی بودند.