حفظ نظام بدون خودکفایی امکان پذیر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی قبل از ظهر شنبه در نشست استانی شورای راهبردی اساتید دانشگاه های با تولیدکنندگان استان که در هتل گاجره دیزین برگزار شد، با اشاره به اینکه به گفته و فرموده امام راحل، حفظ حکومت اسلامی از واجبات است، اظهار داشت: حفظ نظام بدون خود کفایی امکان پذیر نیست، خود کفایی می تواند استقلال و عدالت را دائمی و مستضعفین را به آینده امیدوار کند.



وی ادامه داد: نمی شود اندیشه سیاسی اسلامی را در دنیا بی نظیر فرض کرد ولی ملتی وابسته و گرسنه باشند و با کوچکترین حرکت سیاسی متلاشی شود بنابراین این نمی تواند بنیاد تحول قرار گیرد.



وی ادامه داد: چهار برنامه پنج ساله اجرایی شده و برنامه پنجم نیز در حال برگزاری است که تا سال 1404 به چشم انداز ارزشمند انقلاب که توسط مقام معظم رهبری به زیبایی تمام در حال برنامه ریزی است با نامگذاری شعار سال و برنامه های پنج ساله اجرایی شده دست یابیم.



استاندار البرز تاکید کرد: برگزاری چنین نشست هایی باید در راستای شناسایی آسیب ها و راه حل ها باشد و باید خروجی ارزشمند داشته باشد.



فرهادی افزود: پدیده انقلاب اسلامی در قرن بیستم و 21 ، مهم ترین پدیده قرن بود و مهم تر از انقلاب اسلامی به این عظمت و تاثیرگذاری در قرن 20 و 21 رخ نداده است.



وی گفت: اگر انقلاب اسلامی را حذف کنیم یا اگر بوجود نمی آمد قطع یقین امروزه دنیا در یک تاریکی به سر می برد و یک استکبار تک محور به نام آمریکا بر جهان حکومت می کرد و چین و روسیه وجود نداشت و آنچه که برای استکبار مهم است حفظ منابع خودش است.



استاندار البرز گفت افزود: طی دو هفته گذشته در بخش پاکستان هواپیماهای بدون سرنشین جنایت های فراوانی کرده اند.



وی با بیان اینکه مستکبران قصد دارند که مردم سوریه نسبت به حکومت بدبین شوند، اضافه کرد: هفته گذشته بیش از 80 کودک و زن در یکی از روستاهای سوریه سر بریده شده اند به دلیل اینکه حکومت سوریه با منافع آمریکا تداخل دارد.



استاندار البرز افزود: بحث انقلاب اسلامی تحول شگرفی را در ذهن اندیشمندان و بزرگان ایجاد کرد و برای این حرکت هزینه های سنگینی را متحمل شده ایم و بیش از 240 هزار شهید برای آبیاری این شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی شهید شده اند.