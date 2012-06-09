فرآورده های بومی در گلستان استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گرزین عصر شنبه در نشست با واحدهای تولیدی گرگان با اشاره به منویات مقام معظم رهبری اظهار داشت: در سال جاری که به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مزین شده، افق دید بلند و تسلط رهبر معظم انقلاب را در حوزه کار و تلاش در می یابیم.



وی افزود: ارج نهادن به مقام کارگران و تولید گران داخلی منوط به کار بیشتر و استقلال اقتصادی است، هدف دولتهای استعماری از نزدیک شدن به جوامع دیگر بهره برداری از منابع و امکانات اقتصادی آنهاست.

گرزین ادامه داد: استکبار جهانی سعی در تسخیر بازار و انگیزه های مصرفی کشورهای جهان دارد تا بتواند تولیدات و کالاهای صنعتی و مصرفی خود را وارد بازار تمامی کشورها کند و از این طریق سود و منفعت خود را افزایش دهد.



وی بیان داشت: این نشست برای تحقق شعار سال و شناسایی آسیبها، فرصتها و چالشهای صنعتگران و سرمایه گذاران برنامه ریزی شده تا بتوانیم با حمایت از این قشر تولید و صنعت را تقویت کنیم تا علاوه بر نیاز داخلی در عرصه جهانی رقابت کنیم.



وی اذعان داشت: با توجه به شرایط تحریمها که وضعیت ما وضعیت فوق العاده ای است باید در بعضی از قوانین در امور بانکی، سرمایه در گردش، در صد اقساط و همچنین حمایت از صنعتگران و تولید کنندگان تجدید نظر صورت پذیرد.



در این نشست مسائل و مشکلات زیر ساختی در رابطه با گاز، مخابرات، شورای حل اختلاف، مشکل تأمین اجتماعی، مالیات، مدییت آبهای سطحی، بهداشت و اورژانس، خانه بهداشت کارگری مطرح و در دستور پیگیری قرار گرفت.