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۲۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۴۲

گرزین:

فرآورده های بومی در گلستان استفاده شود

فرآورده های بومی در گلستان استفاده شود

گرگان - خبرگزاری مهر: فرماندار گرگان گفت: در داخل استان باید شرایطی ایجاد که از فراورده های تولیدی داخل استان استفاده کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گرزین عصر شنبه در نشست با واحدهای تولیدی گرگان با اشاره به منویات مقام معظم رهبری اظهار داشت: در سال جاری که به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مزین شده، افق دید بلند و تسلط رهبر معظم انقلاب را در حوزه کار و تلاش در می یابیم.
 
وی افزود: ارج نهادن به مقام کارگران و تولید گران داخلی منوط به کار بیشتر و استقلال اقتصادی است، هدف دولتهای استعماری از نزدیک شدن به جوامع دیگر بهره برداری از منابع و امکانات اقتصادی آنهاست.

گرزین ادامه داد: استکبار جهانی سعی در تسخیر بازار و انگیزه های مصرفی کشورهای جهان دارد تا بتواند تولیدات و کالاهای صنعتی و مصرفی خود را وارد بازار تمامی کشورها کند و از این طریق سود و منفعت خود را افزایش دهد.

وی بیان داشت: این نشست برای تحقق شعار سال و شناسایی آسیبها، فرصتها و چالشهای صنعتگران و سرمایه گذاران برنامه ریزی شده تا بتوانیم با حمایت از این قشر تولید و صنعت را تقویت کنیم تا علاوه بر نیاز داخلی در عرصه جهانی رقابت کنیم.

وی اذعان داشت: با توجه به شرایط تحریمها که وضعیت ما  وضعیت فوق العاده ای است باید در  بعضی از قوانین در امور بانکی، سرمایه در گردش، در صد اقساط و همچنین حمایت از صنعتگران و تولید کنندگان تجدید نظر صورت پذیرد.

در این نشست مسائل و مشکلات زیر ساختی در رابطه با گاز، مخابرات، شورای حل اختلاف، مشکل تأمین اجتماعی، مالیات، مدییت آبهای سطحی، بهداشت و اورژانس، خانه بهداشت کارگری مطرح و در دستور پیگیری قرار گرفت.
کد مطلب 1622189

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