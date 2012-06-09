مشارکت 1500 نفر از اعضای جوانان هلال احمر گیلان در اجرای طرحهای نیکوکاری

جمشید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین این تعداد در اردوههای جهادی محرم ، رمضان و فجر برای کمک به نیازمندان و روستائیان در قالب کمک به نیازمندان و آموزش آنان مشارکت فعالی داشتند.

وی ادامه داد: مشارکت جوانان در کارهای عام المنفعه و غنی سازی اوقات فراغت آنان از برنامه های اصلی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر است.

مدیرعامل هلال احمر استان گفت: معاونت جوانان یکی از حوزه های فعال در توسعه مشارکت جوانان در تصمیم گیریها و فعالیتهای مربوط به تربیت و آموزش آنان به منظور آماده ساختن جوانان فعال و مستعد در انجام خدمات امدادی و عام المنفعه است.

وی افزود: حوزه جوانان جمعیت هلال احمراستان با 795 کانون دانش آموزی، 28 کانون دانشجویی و شش کانون طلاب از حوزههای فعال در زمینه جذب، مشارکت، آموزش و برنامه ریزی برای اوقات فراغت جوانان و بکار گیری جوانان خلاق در زمینه فعالیتهای بشر دوستانه و عام المنفعه و برگزاری اردوهای جوانان در قالب برگزاری مسابقات امدادی ورزشی، رقابت مهر، جشنوارههای فرهنگی و اردوهای نشاط پویایی در شاخه های دانش آموزی، دانشجویی و طلاب است.

محمدی یادآورشد: در سال گذشته بیش از دو هزار و 400 نفر از اعضای جوان در شاخه های دانشجویی، دانش آموزی و طلاب در اردوهای نشاط و پویایی و بیش از شش هزار نفر از جوانان عضو هلال احمر استان در شاخه های مختلف در مسابقات رقابت مهر استانی و کشوری شرکت کردند.