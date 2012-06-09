هنوز واگذاری سهام ملوان به هدایتی قطعی نیست

ناخدا آذرگون مدیر کل تربیت بدنی نیروی دریایی ارتش در خصوص واگذاری 60 درصد از سهام باشگاه ملوان به حسین هدایتی، ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: هنوز هیچ چیزی در خصوص واگذاری 60 درصد از سهام باشگاه ملوان به هدایتی قطعی نشده و پیشنهادات وی همچنان در حال بررسی است. البته روز شنبه نشستی بین نماینده هدایتی و پیشکسوتان و بازیکنان تیم ملوان صورت گرفت که این موضوع به معنی توافق نهایی بین طرفین نیست.

وی با اعلام اینکه پیشنهاداتی که هدایتی داده و در نهایت واگذاری سهام باشگاه ملوان باید به تایید فرمانده نیروی دریایی برسد، تاکید کرد: هنوز قراردادی با هدایتی امضا نکرده ایم چون مشکلاتی در زمینه حقوقی و مالی در خصوص واگذاری سهام و بدهی های باشگاه ملوان وجود دارد که باید حل شود و هیچ دستوری نیز در این زمینه صادر نشده است.

مدیر کل تربیت بدنی نیروی دریایی ارتش با اعلام اینکه تا پایان هفته جاری وضعیت باشگاه ملوان مشخص می شود، گفت: همزمان با بررسی پیشنهادات هدایتی، برای حل مشکلات ملوان گزینه های دیگری را نیز در دست بررسی داریم تا اگر با هدایتی توافقی حاصل نشد آن گزینه ها را در دستور کار خود قرار دهیم.