آموزش حقوق اجتماعی شهروندان در ۱۰ مسجد شاخص زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، بشیر مقدمی ظهر شنبه در جلسه ستاد هماهنگی برنامه های هفت تیر با اشاره به اینکه از یکم تا هفتم تیرماه با عنوان هفته قوه قضائیه نام گرفته است افزود: افزایش سطح اطلاعات حقوقی، حق همه مردم است و در همین راستا طرح آموزش حقوق اجتماعی شهروندان در 10 مسجد شاخص استان اجرا می شود.



وی با اشاره به اینکه جمعی از کارشناسان حقوقی قبل از برپایی نماز مغرب و عشا در مساجد در خصوص حقوق اجتماعی شهروندان سخنرانی خواهند کرد، ادامه داد: پس از اقامه نماز کارشناسان مربوطه به سوالات مردم پاسخ خواهند داد.



مقدمی ادامه داد: این طرح در مساجد امیرالمومنین(ع) حسینیه اسلام آباد، امام صادق(ع)، امام محمد باقر(ع) آیت الله دستغیب، امام حسن مجتبی(ع)، قائم آل محمد(عج) 14 معصوم و مسجد جامع برگزار می شود.



مقدمی با اشاره به اینکه برنامه های هفته قضائیه با رویکرد اطلاع رسانی، آموزش حقوق اجتماعی و افزایش سطح اطلاعات حقوقی افراد اجرا می شود، یادآور شد: این هفته فرصت مناسبی است تا فرهنگ صلح و سازش را در جامعه نهادینه کنیم.



معاون آموزشی دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه با نهادینه کردن این فرهنگ نهادهای حاکمیتی بویژه قوه قضائیه خلوت می شود، افزود: رسانه ها نیز نقش غیرقابل انکاری در نهادینه کردن این فرهنگ در جامعه دارند.



مقدمی به اجرای برنامه های متعدد در این هفته اشاره کرد و گفت: آشنا کردن مردم با احکام اجتماعی در مساجد می تواند زمینه افزایش بینش حقوقی مردم را فراهم کند.

همچنین رئیس دفتر نماینده ولی فقیه در استان با تاکید بر گرامیداشت شهدای هفت تیر در استان گفت: هفتم تیر احیاگر دوباره انقلاب اسلامی ایران بود.



سیدرضا حسینی موسوی با اشاره به اینکه شهدا با نثار جان خود آثار ماندگاری برجای گذاشتند گفت: شهید بهشتی و 73 تن از شهدای هفتم تیر با شهادت در تاریخ اسلام و انقلاب ماندگار شدند.

وی هفتم تیر را احیاگر انقلابی دوباره در تاریخ پرافتخار ایران اسلامی عنوان کرد و گفت: خون این شهدا مجددا انقلاب اسلامی ایران را احیا کرد.