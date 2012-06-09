یک گاو شکست آلمان برابر پرتغال را پیش بینی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از اینکه "پل" (اختاپوس پیشگو) تمامی دیدارهای تیم ملی آلمان در رقابتهای جام جهانی 2010 را درست پیش بینی کرد بسیاری از رسانه های آلمانی خبرهای مختلفی از حیوانات پیش گو برای یورو 2012 منتشر کردند.

مهمترین و مشهورترین پیش بینی کننده رقابتهای یورو 2012 "ایوون" گاو باواریایی است که شکست آلمان در دیدار نخست مقابل پرتغال را پیش بینی کرده است.

برای پیش بینی بازی امشب مقابل ایوون دو ظرف غذا یکی با پرچم آلمان و دیگری با پرچم پرتغال گذاشتند که این گاو باواریایی به سمت ظرف غذا با پرچم پرتغال رفت.

باید تا پایان بازی آلمان – پرتغال صبر کنیم و ببینیم آیا ایوون می تواند مانند پل پیشگو نتایج بازی ها را درست پیش بینی کند یا خیر.