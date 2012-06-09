کودکان زیر ده سال در سری جدید مشاعره شعرخوانی می کنند

اسماعیل آذر مجری کارشناس برنامه مشاعره شبکه آموزش درباره سری جدید آن به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری برنامه مشاعره تابستانی از امروز 21 خرداد آغاز میشود و از اولین روزهای تابستان به روی آنتن خواهد رفت. از ویژگیهای سری جدید این است که برنامه را با حضور مردم در فضای باز بوستانها، یا مکانهای مناسبی که از خرمی و سبزی و صفا نام و نشانی دارد ضبط میکنیم.
وی افزود: در این برنامه شعرها تا اندازه زیادی با فصل بهار و تابستان مناسبت داشته و میتواند در فرخی و دلشادی بینندگان تاثیر داشته باشد.
آذر با اشاره به ویژگیهای خاص این سری از برنامه یادآور شد: این بار شاهد شعرخوانی کودکان خردسال کمتر از 10 سال خواهیم بود و شیوههایی برای معرفی کتاب، کتاب خواندن و تبلیغ کتابخوانی خواهیم داشت. همینطور شاعران جوان در برنامه حاضر میشوند.
وی ادامه داد: قرار است یک بخش نمایشی هم در برنامه داشته باشیم که مردم با انتخاب درستترین برداشت نسبت به نمایش در مسابقه سه گزینهای ما شرکت میکنند.
مجری کارشناس برنامه مشاعره درباره دشواری اجرای برنامه در میان مردم، یادآور شد: دشواری در کارها بسیار است اما ما سعی میکنیم دشواری را تبدیل به سهولت کنیم تا بیننده برنامه بیشترین حظ را از آن ببرد.
کارگردان این برنامه علیرضا فرجود و تهیه کننده آن امیرحسین آذر است.
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