اولیویرا با باشگاه تراکتورسازی قرارداد داخلی امضا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، "آنتونیو خوزه کونسیسائو اولیویه‌را" ملقب به " تونی"، سرمربی پیشین تیم فوتبال الاتحاد عربستان روز جمعه وارد تبریز شد و با مسئولان باشگاه تراکتورسازی برای هدایت این تیم به توافق اولیه رسید.

پس از بازدید اولیویرا از باشگاه تراکتورسازی، وی با مسئولان این به توافق نهایی رسید و عصر شنبه با حضور در محل باشگاه تراکتورسازی قرار داد داخلی خود را امضا کرد تا برای یک فصل به عنوان سرمربی، هدایت تیم فوتبال تراکتورسازی را بر عهده بگیرد. طبق توافق صورت گرفته قرار است این مربی پرتغالی سه مربی بدنساز، دروازه بانها و تمرین دهنده را همراه خود به تبریزبیاورد.

اولیویرا پیش از این هدایت تیم الاتحاد عربستان را بر عهده داشت و این تیم را در سال 2011 به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا رساند. این مربی پرتغالی تجارب زیادی در فوتبال آسیا دارد. وی در تیم‌های الاهلی امارات و الاتفاق عربستان هم مربیگری کرده است.