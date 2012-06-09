دو نماینده قم از شانس صعود به لیگ برتر هندبال برخوردارند

سیدعلیرضا طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال با تلاش و تکاپوی فراوان تیمهای مدران و بانوان قم را آماده رقابتهای لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور خواهیم کرد تا جواز صعود به لیگ برتر ار کسب کنیم.



وی با اشاره به ظرفیت غنی و استعدادهای رده های سنی پایه در هندبال قم، ادامه داد: با توجه به وجود ظرفیت بسیار در استان قم، هندبال قم از موقعیت خوبی برای به دست آوردن جوا صعود به مسابقات هندبال لیگ برتر برخوردار است.



رئیس هیئت هندبال استان قم ابراز داشت: در حال حاضر تیم‌های بسیار خوبی در هندبال مردان و بانوان قم داریم که به زودی برنامه‌های آماده‌سازی خود را برای حضور در مسابقات لیگ دسته اول هندبال باشگاه‌های کشور از سر می‌گیرند.



وی با تاکید بر اینکه هندبال قم بازیکنان بسیار خوبی دارد، از رقابت‌های لیگ دسته اول به مسابقات لیگ برتر آمدن با توجه به بازیکنان بسیار خوبی که هندبال قم دارد و همچنین اقداماتی که در راستای تقویت تیم های استان قم می‌توان انجام داد، مطمئنا کار چندان سختی نیست و با توجه به توانمندی هندبالیست‌های قمی این مهم امکان‌پذیر است.



طباطبایی با اشاره به اهتمام جدی هیئت هندبال قم برای صعود به لیگ برتر، عنوان کرد: مسابقات امسال لیگ دسته اول هندبال باشگاه‌های کشور از نیمه دوم سال جاری آغاز می‌شود و در تلاش هستیم تا تیم هایی قوی و آماده را برای حضوری موفق در این دوره از رقابت‌ها و مصاف با حریفان آماده کنیم.



وی افزود: خوشبختانه سال گذشته بخش خصوصی و همچنین اداره کل ورزش و جوانان استان قم از تیم های مردان و بانوان قم اعزامی به مسابقات زیرگروه لیگ برتر حمایت خوبی داشتند و امیدوارم امسال نیز چنین باشد تا با محقق شدن این مهم، هیئت هندبال نیز تلاش با جذب حامی مالی مناسب، تیم های آماده و خوبی برای این مسابقات آماده کنیم.



رئیس هیئت هندبال قم ادامه داد: زمان بسیار خوبی تا آغاز رقابت‌های امسال لیگ دسته اول هندبال باشگاه‌های کشور در اختیار داریم اما از همین امروز کار می کنیم و در راستای برنامه و هدفی که داریم با اطمینان، همدل و مصمم برای به دست آوردن موفقیت تلاش خود را انجام می دهیم.



وی همچنین با اشاره به آمادگی خوب بانوان قم برای حضور مجدد در لیگ دسته اول کشور، بیان داشت: خوشبختانه هندبال قم علاوه بر حضور در لیگ دسته اول بخش مردان، در رقابت‌های لیگ بانوان نیز در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و بانوان هندبالیست استان قم نیز از بخت بسیار زیادی برای صعود به بالاترین سطح مسابقات لیگ هندبال بانوان کشور دارند.



طباطبایی یاد آور شد: امسال در قالب برنامه های استانی، برگزاری رقابت های لیگ در هر دو بخش دختران و پسران را در اولویت داریم.