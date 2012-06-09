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۲۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۳۸

شیران:

عوارض شهرداری از دوش فعالان عرصه صنایع دستی برداشته شود

عوارض شهرداری از دوش فعالان عرصه صنایع دستی برداشته شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر حمایت از صنعتگران اصفهانی گفت: عوارض شهرداری از دوش فعالان عرصه صنایع دستی برداشته شود تا آنها دغده‌ای از این بابت نداشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شیران بعد از ظهر شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر با بیان اینکه حمایت از صنایع دستی جای کار بسیار دارد، اظهار داشت: چرا باید صنعتگران اصفهانی در مانده باشند و مغازه‌های آنها بسته شود، این در حالی است که در گذشته در میدان امام(ره) تنها صدای قلم‌زنی می‌آمد اما اکنون همه چیز آماده شده و دیگر هنرمندان در خود بازار میدان امام تهیه صنایع دستی را به معرض نمایش نمی گذارند.

وی با اشاره به اینکه برای ارتقای صنایع دستی و پشتیبانی از هنرمندان این عرصه باید سازوکار معقولی برای حمایت از صنایع دستی طراحی شود، افزود: باید شرایطی فراهم کرد تا صنعتگران نگرانی کمتری داشته باشند و تنها به کیفیت و رقابت در بازار جهانی بیندیشند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان حذف عوارض شهرداری از فعالان صنعت صنایع دستی را خواستار شد و تاکید کرد: لازم است لایحه‌ای از سوی شهرداری تهیه شود تا بتوانیم بار مالی این صنعت را کاهش دهیم.

وی با اشاره به اینکه برای رونق بخشیدن به این صنعت باید دانشجویان و دانش آموزان را تشویق به یادگیری صنایع دستی کنیم، تصریح کرد: برای این موضوع حتی به سالهای پیش از آن در مدارس فکر کنیم و آموزش و پرورش زمینه علاقه‌مندی و گرایش به این حوزه را ایجاد کند.
 

کد مطلب 1622227

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