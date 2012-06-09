ایجاد صفهای طولانی در مقابل نانواییهای گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، صف های برخی نانواییهای گلستان در عصر روز شنبه نسبت به دیگر روزها شلوغ شده است و این شلوغی بی تاثیر از اعلام نرخ جدید نان نیست.

در این بین برخی افراد چند قرص بیشتر نان تهیه می کنند تا روز اول اعمال نرخ جدید، نان با قیمت قبلی بر سر سفره هایشان باشد، هر چند کیفیت نامطلوب نان در برخی مناطق، اجازه خرید بیشتر نان برای مصرف در روز دیگر را نخواهد داد.

از سوی دیگر برخی نانواییها با آنکه نرخ جدید نان از روز یکشنبه اعمال می شود به صورت غیرقانونی اقدام به اعمال نرخ جدید کرده اند و برخی نانواییها نیز به طور خودسرانه اقدام به تعطیلی کرده اند تا روز کاری جدید را با قیمت جدید شروع کنند.

بر اساس اعلام کارگروه گندم و آرد گلستان، نرخ جدید نان از روز یکشنبه 21 خردادماه در استان گلستان اعمال می شود.

نرخ کنونی نان که از 6 اردیبهشت ماه سال 90 اعمال شد، بر اساس نرخ مصوب قیمت نان بربری 225 تومان است و هر قرص نان لواش نیز 85 تومان قیمت داشت که بعدها به 100 تومان تغییر یافت.



بر اساس اعلام نرخ جدید که از روز یکشنبه 21 خردادماه اعمال می شود، قیمت آرد ستاره 18 درصد غنی شده بعد از باسکول پنج هزار و 800 ریال، قیمت ارد 12 درصد غنی شده بعد از باسکول پنج هزار و 600 ریال تعیین شد.



قیمت سبوس بعد از باسکول دو هزار و 500 ریال و سبوس زیر چونه بعد از باسکول دو هزار و 500 ریال اعلام شد.



همچنین قیمت هر قرص نان بربری (قلاچ) با وزنه چونه 470 گرمی مبلغ سه هزار و 500 ریال، قیمت هر قرص نان لواش با وزن چونه 200 گرمی مبلغ 1500 ریال و قیمت هر قرص نان سنگک با وزن چونه 650 گرمی مبلغ شش هزار و 500 ریال اعلام شده است.



گلستان بیش از دو هزار و 35 واحد نانوایی دارد.