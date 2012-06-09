بارش پراکنده در 13 استان/ کاهش نسبی دما در نوار شمالی از فردا

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس نقشه های پیش یابی طی امروزو فردا برای سواحل شمالی و دامنه های البرز و شمال غرب افزایش ابر، وزش باد رگبار و رعدو برق پراکنده و کاهش نسبی دما پیش بینی می شود که این شرایط درسواحل شمالی کشور ازشدت بیشتری برخوردار است.

به گفته وی، این وضعیت روز دوشنبه در برخی مناطق دامنه های شمالی البرز و شمال شرق کشور و شرق و سواحل دریای خزر رخ می دهد.

امیدوار شهری اظهار داشت: نقشه های پیش یابی بیانگر نفوذ زبانه های پر فشار و گذر متناوب تراز میانی جو، از اوایل وقت امروز در نوار شمالی کشور است .

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: فردا بارش متناوب باران در استان های اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان و افزایش ابر، رگبار، رعد و برق و وزش باد در استان های آذربایجان شرقی و غربی، شمال کردستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان و خراسان شمالی و در مناطق مستعد بارش تگرگ دور از انتظار نیست.

وی با بیان اینکه این وضعیت روز دوشنبه نیز در این مناطق ادامه می یابد افزود: از امروز تا دوشنبه دمای هوا در نوار شمالی کشور به طور نسبی کاهش می یابد و در این مدت دریای خزر مواج پیش بینی می شود.

امیدوار در ادامه گفت: طی سه روز آینده در برخی مناطق جنوب غرب کشور و سواحل شمالی خلیج فارس پدیده باد و گرد و خاک دور از انتظار نخواهد بود درطی همین مدت در برخی مناطق شرق و جنوب شرق کشور نیز وزش باد و گرد و خاک پیش بینی می شود.

به گفته وی، فردا آسمان تهران کمی ابری در بعد از ظهر همراه با افزایش ابر در ارتفاعات ، رگبار، رعد و برق و در اواخر وقت بارش پراکنده و وزش باد خواهد بود.

