امروز هوای پایتخت در شرایط سالم است

یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران امروز بر میزان غلظت تمام آلاینده ها نسبت به روز گذشته افزوده شده است.

به گفته وی، آلاینده منو اکسید کربن با یک واحد افزایش نسبت به روز گذشته روی عدد 48 ، ازن با 3 واحد افزایش روی عدد 43، دی اکسید گوگرد با 3 واحد افزایش روی عدد 32 ایستاده است.

رشیدی اظهار داشت: آلاینده ذرات معلق کمتر از 10 میکرون با 4 واحد افزایش نسبت به روز گذشته روی عدد 59 و ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون با 8 واحد افزایش روی عدد 91 قرار گرفته است.

مدیر کل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح کرد: به این ترتیب امروز به جز ایستگاههای پارک قائم ، دانشگاه علم و صنعت، شهرداری منطقه 15، شهرک چشمه و فرمانداری شهرری به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون درسایر ایستگاهها میزان آلاینده ها در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا در شرایط سالم است.

وی افزود: گزارش هواشناسی حاکی ازآسمانی صاف گاهی همراه با رشد ابر در ارتفاعات و وزش باد است بنابراین انتظار می رود شاخص کیفیت هوا به غیر از مناطق پر تردد در سایر نقاط شهر فردا در شرایط سالم باقی بماند.