اجرای دستورالعمل پوشش دانشجویان از اول مهر/ انتقاد از نیروی انتظامی

علیرضا افشار در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد برنامه های ترویج فرهنگ عفاف و حجاب گفت: این برنامه ها در عرصه های آموزشی، فرهنگ و هنر، رسانه و تبلیغات شهری با قوت دنبال می شود.

وی در مورد اظهارات اخیر علی مطهری نماینده مجلس که گفته بود نباید موضوع عفاف و حجاب را سیاسی کرد گفت: راهبردها و راهکارهای حجاب و عفاف به تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی رسیده است و مطابق آن مصوبات اقدامات فرهنگی در اولویت برنامه ها قرار دارد.

قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی از تشکیل ستاد صیانت از حقوق شهروندی در تمامی سازمانهای دولتی خبر داد و افزود: برنامه های گسترده ای در دو بخش درون سازمانی و برون سازمانی در موضوع ترویج فرهنگ عفاف و حجاب تدوین و اجرایی شده و برای اجرای صحیح آن بازرسیهای مکرر از سازمانها در حال انجام است.

درخواست از مجلس نهم برای تصویب بودجه طرح عفاف و حجاب

وی در مورد دلایل عدم اعتبار برای برنامه ریزی ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در کشور گفت: مجلس از سال 84 تا 89 بودجه لازم را برای اجرای این طرح تامین نکرد و همین موجب عقب افتادگی طرح شد. برای همین از مجلس نهم می خواهیم تا با تصویب این بودجه وزارت کشور را در اجرای طرح عفاف و حجاب کمک کنند.

دستورالعمل پوشش دانشجویان از اول مهر اجرایی می شود

دبیر ستاد مرکزی صیانت از حقوق شهروندان با اشاره به نتایج آخرین بازرسی و ارزیابی عملکرد 26 دستگاه اجرایی و نهادهای عمومی گفت: موفق ترین دستگاه در اجرای طرح عفاف و حجاب وزارت آموزش و پرورش بوده که 50 درصد وظایف مصوب را اجرا کرده است. بعد از آموزش و پرورش وزارت علوم رتبه دوم را دارد که با تصویب و ابلاغ 19 محور اقدامات شورای فرهنگی دانشگاهها اقدامات خوبی انجام داده که دستورالعمل پوشش دانشجویان یکی از مهمترین این مصوبات است که از اول مهر ماه اجرایی می شود. امیدواریم با اجرای این مصوبه زمینه مناسبی برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در دانشگاهها ایجاد شود.

تلاش نیروی انتظامی در مبارزه با فساد کافی نیست

سردار افشار از صدا و سیما و وزارت ارشاد خواست در اجرای مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی تلاش بیشتری کنند. همچنین تلاش نیروی انتظامی را در برخورد با باندهای فساد و فحشا، زنان خیابانی و شرکتها و صنوف متخلف که نقش اصلی را در ترویج بدحجابی و فساد اخلاقی می کنند ناکافی دانست.

قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی شرط توفیق همه دستگاهها در اجرای این طرح را اجرای کامل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد و افزود: دستگاهها باید در برون سپاری برنامه ها و مشارکت دادن مردم و موسسات غیردولتی اقدام کنند چرا که مطالبه عموم مردم برای رعایت فضائل اخلاقی و فرهنگ عمومی به ویژه حجاب و عفاف پشتوانه مسئولان اجرایی خواهد بود.