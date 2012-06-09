سایه عواقب بحران یورو بر سر آلمان/ کاهش چشمگیر تجارت خارجی برلین

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "هامبورگر ابند بلات" در گزارشی از وضعیت بد صادرات و واردات کشور آلمان در سایه بحران یورو خبر داد و نوشت : میزان صادرات آلمان در آوریل گذشته برای اولین بار در این سال کاهش پیدا کرده است. میزان صادرات این کشور در مقایسه با ماه پیش حدود 1.7 درصد کاهش پیدا کرده است.این اطلاعاتی است که اداره آمار دولت فدرال آلمان روز جمعه در ایالت ویسبادن منتشر کرده است.

بر اساس این آمار همچنین میزان واردات این کشور نیز کاهش داشته و این اولین کاهش مبادلات تجاری خارجی این کشور بعد از سه بار پیاپی افزایش این مبادلات بوده است. به این ترتیب این شدیدترین کاهش مبادلات تجاری خارجی آلمان در دو سال گذشته محسوب می شود.

این روزنامه آلمانی در بخش دیگری از این گزارش نوشت : اقتصاد جهانی باید در ماههای آینده در انتظار شکست های بیشتری باشد. وضعیت اقتصادی اخیرا درکشورهای درحال توسعه نیزبدتر شده است. رشد اقتصادی چین دراین سال بسیارآرام صورت گرفت که نسبت به سال 1999 تا به حال بی سابقه بوده است. رشد تولید ناخالص ملی درهند نیزنسبت به نه سال گذشته بسیار ضعیف بوده است.

به اعتقاد "کریستین شولتز" از کارشناسان بانک "برنبرگ آلمان" همچنین در ماههای آینده انتظار بهبود وضعیت اقتصادی نمی رود. میزان صادرات آلمان در ماههای آینده نیز همچنان کاهش خواهد داشت. بحران یورو در ماه می گذشته و بعد از برگزاری انتخاباتها در یونان و فرانسه شدت پیدا کرده است.

به گفته "استفان شیلبه" از کارشناسان اقتصادی آلمان، شرایط کاری شرکت ها به دلیل مسائل و مشکلات منطقه یورو بدتر شده است و این مسئله حالا تاثیر خود را برمیزان صادرات آلمان گذاشته است. به گفته وی تجارت خارجی دراین سال دیگر درآلمان رشدی نخواهد داشت.