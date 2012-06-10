افزایش صادرات محصولات کشاورزی کلید پیشرفت البرز

به گزارش خبرنگار مهر، امروز کشاورزی و صنایع متنوع وابسته به آن نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشورها به عهده دارند و خودکفایی در این حوزه یکی از پایه های قدرت و استقلال محسوب می شود.



کشاورزی و شاخه های مرتبط با آن به یکی از اهرم های اقتصادی و سیاسی دولت ها در پیشبرد اهدافشان تبدیل شده است و به همین دلیل از آن به عنوان حربه ای برای تحریم ها و تحت فشار قرار دادن کشورهایی که در این مساله کمبود هایی دارند تبدیل شده است مساله ای که کشور ما نیزعلیرغم در اختیار داشتن امکانات بالقوه فراوان با جنبه هایی از آن دست به گریبان است.



با توجه به نامگذاری سال جاری به حمایت تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی توسط مقام معظم رهبری، مطرح شدن کشاورزی به عنوان محور توسعه نشان از درک این مهم توسط مسئولان دارد و بیانگر شناخت و دغدغه مدیران رده بالای کشور از این مساله است.



در حال حاضربرای پایین بودن بهره وری فعالیت های کشاورزی در کشور علل مختلفی می توان برشمرد که یکی از مهمترین آنها آموزش است.



از بحث سنتی بودن سیستم های اجرایی در کشاورزی کشور که بگذریم، به عدم توازن بین آموزش های ارائه شده در تئوری و اجرای آنها در عمل که بیکاری تحصیل کردگان این رشته را هم در پی داشته است، می توان اشاره کرد.



در حوزه های کلان اقتصادی، لجام گسیختگی واردات محصولات کشاورزی نیز ضربه مهلکی به تولیدات داخلی وارد کرده است که برنامه ریزان اقتصادی در این زمینه نیز باید با هوشمندی و سرعت چاره جویی کنند تا حیات کشاورزی داخلی دچار اختلالات بیشتر نشود.

برای جهش از شیوه های سنتی به نو، متخصصین رشته های کشاورزی باید با ارائه آموزش های نوین و پیاده سازی آنها در مزارع و استفاده از فناوری، تکنولوژی، ابزار و تجهیزات روز دنیا به توسعه کشاورزی مدرن کمک کنند.



بدین منظور برگزاری همایش ها، کنفرانس ها، نمایشگاه ها و سایر گردهمایی ها، فرصت مغتنمی است تا با گرد هم آمدن متخصصان، اساتید و دانشجویان به بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای علمی وعملی،ِ متناسب با شرایط روز اقدام کرد.



در کنار همه این فعالیت ها، آشنا سازی عموم جامعه با رشته های کشاورزی و منابع طبیعی در تمامی رده های سنی می تواند باعث ارتقای سطح بینش عمومی در مورد این رشته ها و علاقمندی بیشتر نسل جوان به کار و تولید درمشاغل مربوط به آنها شود.



برنامه ریزی برای قشر جوان و نوجوان که در شرف ورود به مراکز آموزش عالی هستند باعث می شود که افراد با شناخت بیشتری اقدام به انتخاب رشته های مرتبط با کشاورزی کنند.

تولید محصولات کشاورزی استان البرز باید افزایش پیدا کند

استاندار البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد: تولید محصولات کشاورزی استان البرز باید افزایش پیدا کند.

عیسی فرهادی، اظهار داشت: استان البرز دارای ظرفیت و پتانسیل های فراوانی در بخش کشاورزی است که باید این تولیدات نسبت به گذشته افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: تولید محصولات کشاورزی ایران در سال 57 حدود 25 میلیون تن بوده است که این میزان در سال 90 به 107 میلیون تن افزایش پیدا کرده و حدود چهار برابر شده است؛ این آمار خود نشان می دهد که با تلاش و کوشش دانشگاهیان و مسئولان این اتفاق رخ داده است.

وی افزود: در حال حاضر واردات محصولات کشاورزی کشور 65 میلیارد دلار و صادرات 45 میلیارد دلار است که 20 میلیارد دلار کسری وجود دارد که باید این کسری با افزایش تولیدات کشاورزی جبران شود.

استاندار البرز با تاکید بر اینکه باید به بخش کشاورزی توجه ویژه ای در سال جاری صورت گیرد، اضافه کرد: علم کشاورزی در ایران بومی است که با هدایت متخصصان و مسئولان می توان تولیدات این بخش را افزایش داد.

فرهادی افزود: در حال حاضر حدود دو هزار هکتار از اراضی و باغات در شهرستان های مختلف استان شناسایی شده است که به اراضی کشاورزی استان اضافه خواهد شد.

وی اظهار داشت: آبیاری در بخش کشاورزی باید به صورت علمی صورت گیرد که دولت در این زمینه از کشاورزی حمایت خواهد کرد.

استاندار البرز با تاکید بر لزوم ورود دانشگاهیان در بخش کشاورزی اظهار داشت: تولیدات کشاورزی استان البرز باید افزایش یابد.



عیسی فرهادی در خصوص استفاده از ظرفیت های دانشگاهیان برای توسعه بخش کشاورزی به عنوان اولویت اول اقتصادی در سال جاری، اظهار داشت: استان البرز با داشتن زمین های مستعد کشاورزی بسیار و آب و هوای مناسب یکی از استان های مطرح در حوزه کشاورزی است که در صورت استفاده از ظرفیت های علمی و تحقیقاتی می توان بهره برداری بیشتری از منابع موجود کرد.

وی گفت: در سال جاری دو هزار هکتار از اراضی ملی استان به توسعه بخش کشاورزی اختصاص داده شده است و همین امر ضرورت حضور مستقیم دانشگاهیان را بیشتر می کند.

فرهادی ادامه داد: استفاده از نتایج طرح های تحقیقاتی دانشگاهیان و حضور این نیروها به عنوان مشاور در ستاد توسعه کشاورزی می تواند در افزایش بهره وری در این بخش تاثیر قابل توجهی بگذارد.



استاندار البرز اظهار داشت: به عنوان نمونه برای هر طرحی که به این ستاد معرفی می شود، یکی از مهندسان بخش کشاورزی به منظور اجرای صحیح طرح نظارت داشته باشد.



فرهادی گفت: همراهی مشاوران به عنوان ناظران طرح ها یک ضرورت و لازم است دنبال شود.



استاندار البرز گفت: با تشکیل ستاد توسعه بخش کشاورزی در سال جاری به طور ویژه به بهروری از ظرفیت های این بخش توجه می شود.

اختصاص 73 میلیارد تومان برای اشتغال کشاورزی استان البرز



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: 73 میلیارد تومان برای اشتغال بخش کشاورزی اختصاص یافته است.



علیرضا منصور خاکی اظهار داشت: 73 میلیارد تومان برای اشتغال بخش کشاورزی اختصاص یافته است.



وی ادامه داد: ستاد توسعه کشاورزی برای افراد بیکار در قالب تعاونی های تولید کشاورزی از طریق اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز معرفی شوند.