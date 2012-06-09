سه آرایشگاه مردانه در گچساران پلمپ شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ستار اسدپور گفت: پس از اجرای طرح عدم استفاده از وسایل اصلاح مشترک در آرایشگاه ها، سه آرایشگاه مردانه در گچساران به علت عدم رعایت طرح فوق با معرفی به مراجع قضایی پلمپ شدند.

وی بیان کرد: اجرای این طرح به صورت فعال با همکاری کارشناسان بهداشت محیط در مرکز بهداشت گچساران در حال اجراست.

اسدپور اظهار داشت: طرح عدم استفاده از وسایل اصلاح مشترک در آرایشگاه ها، با هدف ارتقاء سلامت جامعه و برای جلوگیری از افزایش بیماری های مسری ایدز، هپاتیت و بیماری های قارچی اجرا شده است.

وی بیان داشت: به منظور اجرای کامل طرح، با برگزاری کلاس های آموزشی برای مسئولان آرایشگاه ها، ارسال پیامک و نصب بنر در سطح شهر اطلاع رسانی شده است.

اسدپور یادآور شد: آخرین مهلت رعایت ضوابط در طرح عدم استفاده از وسایل اصلاح مشترک در آرایشگاه ها، اول اسفند ماه سال گذشته بود.