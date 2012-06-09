امسال دو کتابخانه سیار در همدان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قهرمانی مطلق بعدازظهر شنبه در انجمن کتابخانه‌های استان همدان اظهار داشت: نقشه توسعه راه کتابخانه‌های عمومی همدان باید کارشناسی شود.

فرماندار همدان با بیان اینکه از 107 روستای شهرستان همدان 30 روستا از کتابخانه‌های عمومی برخوردار هستند، افزود: بر این اساس70 هزار جمعیت روستایی در همدان به کتابخانه‌های عمومی دسترسی دارند.

وی افزود: علاوه براین تعدادی از کتابخانه ها نیز در مراکزی چون مساجد، مدارس و دیگر مراکز به مراجعان خدمات ارائه می دهند.

حسن قهرمانی‌مطلق گفت: در حال حاضر 15 کتابخانه عمومی در شهرستان همدان با دارا بودن 152 هزار جلد کتاب، هزار و 170 صندلی و 18 هزار و 500 نفر عضو مشغول به فعالیت است.

وی احداث و راه‌اندازی دو قرائت خانه در همدان را ضروری دانست و افزود: ایجاد کتابخانه افراد کم‌بینا و نابینا باید مورد توجه قرار گیرد.

حسن قهرمانی‌مطلق اضافه کرد: در راستای افزایش فرهنگ کتابخوانی شهروندان، شهرداری باید از ابتدای تابستان به صورت آزمایشی کار کتابخوانی در اتوبوس‌ را آغاز کند.

فرماندار همدان با بیان اینکه در زمینه فعالیت‌های کتابخانه‌ای کارهای خوبی صورت گرفته است، افزود: یکی از اقدامات خوب در این زمینه افزوده شدن شش سانتی‌متر به سرانه کتاب است.