نمایشی نقاشی حمرا تا سفال و سرامیک

به گزارش خبرگزاری مهر نگارخانه های فرهنگسرای بهمن در روزهای پایانی خرداد ماه نمایشگاه های متنوعی را دارند.

نمایشگاه نقاشی حمرا

نمایشگاه آثار نقاشی حمرا از 13 خرداد در نگارخانه فرهنگسرای بهمن برپا می شود و تا 22 خرداد نیز ادامه خواهد داشت.

این نمایشگاه که آثار نقاشی سمیه ایماندار را به نمایش می گذارد با هدف معرفی هنرمندان جوان شامل 45 اثر در سبک های ذهنی و با استفاده از تکنیک های رنگ روغن، آب مرکب، گواش، چسب چوب، آبرنگ و خاک اره برگزار می شود.

سمیه ایماندار مدت 11 سال است که نقاشی می کند و هنرمند برگزیده جشنواره ابران نیز بوده است.

نمایشگاه آثار تجسمی دانشجویی

این نمایشگاه به مناسبت میلاد امام محمد باقر(ع) با آثار دانشجویان و اساتید دانشگاههای آزاد و علمی کاربردی از 16 تا 25 خراد برگزار می شود.

نمایشگاه آثار تجسمی دانشجویی شامل رشته های عکاسی، تصویرسازی، نقاشی، چاپ دستی و ... است که تعداد 150 اثر در ابعاد مختلف با تکنیک چاپ ، کلاژ، رنگ روغن، آبرنگ، گواش و اکرلیک در معرض دید عموم قرار می گیرد.

در بخش عکاسی این نمایشگاه از آثار سیاه و سفید و رنگی هم به صورت چاپ دستی با دوربین های آنالوگ و هم دیجیتال استفاده شده است.

علاقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه ها می توانند تا پایان خرداد همه روزه به جز جمعه ها و ایام تعطیل از ساعت 9 تا 18 به نگارخانه های فرهنگسرای بهمن مراجعه کنند.