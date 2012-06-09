ترویج فرهنگ جهادی عامل موفقیت در تمام عرصه هاست/ خودکفایی برنج تا سه سال آینده

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: روحیه جهادی در دفاع مقدس، رشادتها، نوآوریها و حماسه های زیادی را به ارمغان آورد از اینرو باید در بحث خودکفایی در تمامی زمینه ها نیز همان روحیه ترویج شود.

وی اظهارداشت: همه آحاد مردم بار دیگر همان شعار " همه با هم " که الهام گرفته از قرآن کریم است را در سرلوحه خود قرارد داده و حرکت برای رضای خدا را در نظر گرفته تا بتوان با توکل بر خدای توانا به خودکفای و موفقیت چشمگیری در تمامی عرصه ها دست یافت.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان گفت: ایران اسلامی امروز برای مقابله با استکبار جهانی و بیگانگان زورگو بیش از همیشه نیاز به یکدلی و همبستگی دارد و این امر با عزم راسخ ملت غیور و مسلمان ایران و با تلاش کشاورزان، تولید کنندگان، صنعتگران و متخصصان در همه بخش های اقتصادی کشور میسر خواهد بود.

وی در ادامه ضمن تشریح آثار مخرب آتش زدن کاه و کلش در مزارع شالیکاری استان افزود: در حال حاضر هر بسته کاه و کلش در بازار هفت هزار تومان خرید و فروش می شود.

روحی ماسوله گفت: این توان در جهاد کشاورزی استان وجود دارد که هر دستگاهی به هر میزان که کشاورزان نیاز داشته باشند، تامین کند.

وی تصریح کرد: هزینه کار کشاورزی باید کاهش باید چراکه نسل جوان به روش سنتی دیگر کار نمی کند.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه لاین امید بخش محاسبات تحقیقاتی را به هم ریخت در مدت سه سال به رقم ( گوهر) تبدیل شد، گفت: میانگین تولید این رقم هشت تن در هکتار است.

وی افزود: اگر این رقم در گیلان 60 هزار هکتار و در مازندران 20 هزار هکتار کشت شود سوت خودکفایی برنج در سه سال آینده به صدا در خواهد آمد.

روحی ماسوله در ادامه یادآورشد: توسعه صنایع تبدیلی، تکمیلی، جانبی و بسته بندی ارزش افزوده و رونق اقتصاد کشاورزی را افزایش می دهد.