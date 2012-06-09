برخورد تعزیراتی با قاچاقچیان لامپهای کم مصرف

محمد حسن سرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح برخی از پرونده های تعزیراتی در کشور گفت: ماموران نیروی انتظامی استان خراسان رضوی طی بازرسیهای خود مقادیری کالای قاچاق شامل لامپ کم مصرف، البسه وپارچه خارجی کشف و پرونده هایی در این رابطه در تعزیرات تشکیل شد که با توجه به مستندات موجود در پرونده ها، متخلفین علاوه بر ضبط کالای مکشوفه جمعاًبه پرداخت بیش از 42 میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.

وی افزود: در پرونده ای دیگر گزارش بازرسان اداره صنعت، معدن وتجارت موجب تشکیل پرونده گران فروشی و عرضه کالاهای قاچاق برای چند واحد صنفی در مازندران شدکه با توجه به مستندات موجود درپرونده ها تخلفات انتسابی محرز و واحدهای متخلف به پرداخت جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم شدند.

جریمه 92 میلیونی قاچاقچیان پارچه های خارجی

رئیس گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی اعلام کرد: ماموران نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی طی بازرسیهای خود مقادیری پارچه خارجی قاچاق کشف و پرونده ای در این رابطه درشعب ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان میانه تشکیل دادند که با حکم تعزیرات متخلفین علاوه بر ضبط کالا به پرداخت بیش از 92 میلیون تومان جزای نقدی معادل دوبرابرارزش ریالی کالای مکشوفه در حق صندوق دولت محکوم شدند.

جریمه 100 میلیونی قاچقاچیان دارو

سرابیان اظهار داشت: ماموران نیروی انتظامی گلوگاه شهید زارعی همدان طی بازرسیهای خود مقادیری کالای قاچاق شامل انواع دارو وپوشاک خارجی کشف کردند که با اعلام شکایت گمرک همدان پرونده فوق پس از طی مراحل قانونی جهت رسیدگی و اعمال قانون به شعب ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز مستقردرگلوگاه شهید زارعی همدان ارجاع شد.

شعب یادشده با توجه به مستندات موجود در پرونده، متخلفین را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه جمعاًبه پرداخت بیش اصد میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.