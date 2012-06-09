رای سلب اعتماد به مالکی اوضاع عراق را برهم می زند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، احمد عبدالله عبد استاندار صلاح الدین گفت: طرح سلب اعتماد نخست وزیر به صلاح کشور نیست.

وی افزود: طرح مذکور کشور را وارد بحران می کند، زیرا جنگهای جانشینی تشدید خواهد شد.همگان به خوبی اوضاع آشفته کشور را پس از انتخابات پارلمانی 2010 به خاطر دارند.

استاندار صلاح الدین گفت : ما مخالفت سلب اعتماد از نوری المالکی هستیم و خواستار توجه به اصل گفتگوها و ایجاد فضای مثبت در کشور هستیم.

وی با انتقاد از رویکرد تنش آمیز العراقیه و طیفهای همسو اظهار داشت : کسانی که به دنبال سلب اعتماد از نخست وزیر هستند، خواسته طرفهای خارجی را پیاده می کنند و به مصالح عراق توجهی ندارند به ویژه اینکه بسیاری از کشورها نمی خواهند که عراق رنگ عافیت و ثبات به خود بگیرد.

استاندار صلاح الدین بیان کرد: برخی چهره های معلوم الحال و مزدور به دنبال توطئه علیه روند سیاسی کشور هستند و اگر دست از توطئه های کثیف خود بر ندارند روابط آنها با طرفهای خارجی را برملا می کنیم .



شایان ذکر است نوری المالکی طی سخنانی موضوع سلب اعتماد از خود را پایان یافته تلقی کرده بود.