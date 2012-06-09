به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی سقائیان نژاد بعد از ظهر شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه نامگذاری یک روز در سطح بین‌الملل به نام صنایع دستی نشان از اهمیت موضوع دارد، اظهار داشت: در حال حاضر طرح جامعی برای حمایت از صنایع دستی نداریم و اقداماتی که برای رونق صنایع دستی انجام می‌شود به صورت جزیره‌ای و منفک است، بنابراین اگر حمایت از صنایع دستی به صورت متمرکز صورت گیرد و دولت برای این قشر یارانه اختصاص دهد، می‌توان این صنعت را به مرحله رشد رساند.

وی با تاکید بر اینکه باید طرح جامع و یک فرآیند کلی برای صنایع دستی تهیه و تدوین شود، تصریح کرد: در صورتی که قوانین بالادستی جامع نباشد، شورای شهر اصفهان نمی‌تواند اقدامی اساسی انجام دهد.

شهردار اصفهان افزود: معتقدیم هویت ما صنایع دستی ماست، بنابراین باید مشکل را ریشه‌ای حل کرد و طرح جامعی در این خصوص تهیه کرد و برای رونق صنایع دستی باید زنجیره‌ای از تمام ارگان‌ها شکل گیرد.

وی با اشاره به اقدامات شهرداری اصفهان برای حمایت از صنایع دستی بیان داشت: اتاق اصفهان در شهرهای بارسلونا، فرایبورگ و کوالالامپور به منظور نمایش صنایع دستی اصفهان تشکیل شده است.

سقائیان نژاد ادامه داد: باید صنایع دستی تجاری سازی شود تا جای خود را در دنیا به دست آورد و بتواند با کالاهای دیگر رقابت کند.

وی با اشاره به اینکه صنایع دستی یک صنعت پاک است بنابراین با توجه به آلودگی شهر اصفهان باید محور برنامه‌ها قرار گیرد، یادآور شد: صنایع دستی تنها متعلق به اصفهان نیست و اصفهان در این حوزه همچون بسیاری از حوزه‌های دیگر دچار بی مهری شده است.