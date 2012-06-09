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۲۰ خرداد ۱۳۹۱، ۲۰:۳۸

هاشمی خبر داد:

تمام تک مزارهای روستایی مازندران ساماندهی شدند

تمام تک مزارهای روستایی مازندران ساماندهی شدند

ساری - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری مازندران گفت: همه تک مزارهای روستاهای استان که دارای دهیاری مصوب هستند ساماندهی شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری عصر شنبه درجلسه کارگروه گلزار شهدای استان اظهار داشت: با ساماندهی گلزار شهدا در استان باید بتوانیم برای معرفی و جاودانه کردن راه و سیره آنان در آینده گامی برداریم.

معاون عمرانی استانداری مازندران گفت: همه تک مزار روستاهای استان که دارای دهیاری مصوب هستند ساماندهی شده و در صورت مشاهده مزارهایی که حوزه فعالیت روستایی است اعلام کنند تا نسبت به ساماندهی اقدام شود.

هاشمی به رشادت و دلیری های شهدا درهشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: شهدا زنده و ناظر بر اعمال ما هستند و باید در راستای تحقق خواسته های شهدا در جامعه اسلامی گام برداریم.
 
وی بیان داشت: در این جلسه فرصتی است تا ما از زندگی دنیوی خارج شویم و به مرزهای خاستگاه شهدا نزدیک تا فعالیت های روزمره خودمان از شهدا الگو بگیریم.
کد مطلب 1622282

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