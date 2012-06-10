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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۳۹

در گفتگو با مهر مطرح شد:

اجرای طرح سمپاشی رایگان تب کریمه کنگو درخرامه

اجرای طرح سمپاشی رایگان تب کریمه کنگو درخرامه

خرامه - خبرگزاری مهر: سرپرست شبکه دامپزشکی خرامه فارس از اجرای طرح سمپاشی رایگان تب کریمه کنگو در این شهرستان خبر داد.

احمدرضازارع در گفتگو با خبرنگارمهر همچنین از اجرای واکسیناسیون دامهابرعلیه بیماری بروسلوز(تب مالت) با هدف ایجاد ایمنی در واحدهای دامداری درروستای ولی آبادخبرداد.

وی نظارت برکشتارگاه‌ها، تهیه گوشت ازمراکز مجاز، ابلاغ رعایت مواردبهداشتی برای کشتارگاه‌ها وکارکنان آن، آموزش و اطلاع رسانی به عموم را از دیگر اقدامات انجام شده در این زمینه عنوان کرد و افزود: تب کریمه‌ کنگو بیماری ویروسی است و از طریق دام به انسان منتقل می‌شود که با علائمی همچون تب، سردرد، احساس سرما، خستگی درد عضلانی، پر خونی صورت، پرخونی چشم، استفراغ و دردهای بالای معده و خونریزی ناگهانی از لثه‌ها،بینی، معده، روده و زیر پوست ناحیه ساق پا و دست‌ها آشکار می‌شود.

سرپرست شبکه دامپزشکی خرامه بیان کرد: باهمکاری شبکه دامپزشکی خرامه وبخشداری ودهیاری کربال وبسیج سازندگی، طرح سمپاشی رایگان مبارزه باناقلین وانگلهای خارجی درواحدهای دامداری روستاهای کمجان، قیاس آباد، قشلاق ودرنیان وکفدهک شهرستان خرامه به مدت دوروز اجرا و ازشیوع بیمار‌یهای تب برفکی وتب کریمه کنگو جلوگیری شد.

کد مطلب 1622284

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