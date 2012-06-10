ممنوعیت عرضه و استعمال قلیان در پارکهای شیراز

شهزاد رونق زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه گفت: در سازمان فضای سبز و پارکهای شهرداری شیراز دو موضوع ارتقای سلامتی مردم برای تولید اکسیژن سالم و هوای پاک و همچنین ایجاد تفرجگاه ها برای دور شدن مردم از زندگی ماشینی دنبال می شود.

وی با بیان اینکه باید شرایطی فرهم شود که مردم به پارکها و این تفرجگاه ها روی آورند، بیان کرد: در حال حاضر یکی از معضلات مربوط به این مکانها بحث عرضه و استعمال قلیان است که این امر برخلاف موضوعی است که این سازمان دنبال می کند.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شیراز ادامه داد: در حال حاضر متاسفانه فضا طوری شده که افراد کم سن و سال در این مکانها اقدام به استفاده از قلیان می کنند که این امر سلامتی آنها را با تهدید روبه رو می کند.

رونق زاده اظهار داشت: بر این اساس موضوع برخورد با عرضه و استعمال قلیان در پارکها و فضای سبز شیراز در دستور کار قرار گرفته و از این به بعد به شدت با افراد خاطی و عرضه کننده برخورد می شود.

وی بیان کرد: در این راستا ضروری است که تمام جوانان همکاری داشته باشند تا این امر که به عنوان یک معضل در شیراز است با آن برخورد و مشکل برطرف شود.